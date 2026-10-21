Glee' vai ganhar nova versão 11 anos após o fim da série - Reprodução / Instagram

Glee' vai ganhar nova versão 11 anos após o fim da sérieReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 14:13

"Glee" vai ganhar uma nova versão 11 anos após o fim da série . Disney+ e Hulu encomendaram novos episódios da comédia musical, com roteiro assinado pelo cocriador Ryan Murphy, que vinha discutindo publicamente a possibilidade de retomar a produção. A data de estreia ainda não foi divulgada publicamente.







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Além dos detalhes divulgados pela "Variety", a confirmação também foi feita pelas redes sociais oficiais de "Glee" nesta quarta-feira (21). "É oficial. Glee está voltando", diz a imagem publicada pelo perfil da série. Na legenda, a conta ainda brincou: "Atualmente surtando por Glee", em tradução livre. Além dos detalhes divulgados pela "Variety", a confirmação também foi feita pelas redes sociais oficiais de "Glee" nesta quarta-feira (21). "É oficial. Glee está voltando", diz a imagem publicada pelo perfil da série. Na legenda, a conta ainda brincou: "Atualmente surtando por Glee", em tradução livre.

A notícia rapidamente provocou reações, no X (antigo Twitter), de quem acompanhou a produção original. "Se eu não vir a maioria do elenco original, não quero", escreveu uma internauta. Outra celebrou o retorno, mas mencionou Naya Rivera, intérprete de Santana Lopez: "Estou animada, mas triste porque nunca será a mesma coisa sem Naya".

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