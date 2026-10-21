Glee' vai ganhar nova versão 11 anos após o fim da sérieReprodução / Instagram
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Além dos detalhes divulgados pela "Variety", a confirmação também foi feita pelas redes sociais oficiais de "Glee" nesta quarta-feira (21). "É oficial. Glee está voltando", diz a imagem publicada pelo perfil da série. Na legenda, a conta ainda brincou: "Atualmente surtando por Glee", em tradução livre.
A possibilidade de como a personagem será tratada também apareceu entre os comentários. "Se mexerem com Santana, ninguém vai assistir, estou falando sério. Não mexam com Brittana também", escreveu uma fã. Outra pediu que a nova produção "honre respeitosamente nosso anjo".
No Instagram, a publicação também recebeu comentários de perfis verificados. O ator Vitor Zuccarelli escreveu somente "Rachel Berry", nome de uma das protagonistas da série, enquanto Lauren Brodauf afirmou estar "com medo, mas feliz". Marcas entraram na brincadeira: a Adobe declarou estar pronta para "um número musical espontâneo", e a e.l.f. Cosmetics disse estar "ensaiando nosso trecho de 16 compassos".
O que se sabe sobre o retorno
Em julho, Murphy afirmou que "Glee" havia voltado a despertar o interesse do público jovem e que considerava revisitar a história. Menos de dois meses depois, revelou ter terminado o roteiro e estar em contato com cerca de dez integrantes do elenco original para possíveis retornos. Até agora, porém, nenhum ator foi oficialmente confirmado.
A produção original foi criada por Murphy, Ian Brennan e Brad Falchuk e exibida pela Fox durante seis temporadas, entre 2009 e 2015. A trama acompanhava os estudantes da William McKinley High School, em Lima, Ohio, integrantes do clube de coral New Directions.
Lea Michele, Chris Colfer, Jane Lynch, Kevin McHale, Matthew Morrison, Dianna Agron, Amber Riley e Darren Criss estiveram entre os nomes do elenco. Cory Monteith e Naya Rivera, também integrantes da produção, morreram em 2013 e 2020, respectivamente.
Ao longo de sua exibição, "Glee" conquistou seis prêmios Emmy e recebeu participações especiais de artistas como Neil Patrick Harris e Gwyneth Paltrow.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa