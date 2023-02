Julio Rocha - Divulgação/RedeTV!

Publicado 24/02/2023 09:06 | Atualizado 24/02/2023 10:57

Julio Rocha FOTO DIVULGAÇÃO Julio Rocha, a esposa Karoline Kleine, que está no sexto mês de gestação de uma menina, José (4 anos) e Eduardo (3 anos) curtiram o carnaval na Disney para comemorar o aniversário do primogênito. Eles voltaram para o Brasil nesta quarta-feira (22). O ator conta como foi passar o carnaval longe da folia.

"Posso dizer que foi diferente. Pois aproveitamos mais para fazer algo legal com os nossos filhos, ter mais experiências novas e tudo mais. A nossa folia acabou sendo nas atrações de lá, com direito a ficar bêbado de refrigerante (risos). O importante é que aproveitamos muito esse Carnaval diferente, com certeza vai ficar marcado com a gente pro resto da vida", diz.

O casal levou os meninos aos parques da Disney e diversos outros lugares, como praias da Flórida, para que eles pudessem se divertir ao máximo. Porém, Karol não pôde ir em algumas atrações. " Quando estávamos planejando a viagem, não criamos um roteiro específico, era mais uma base do que gostaríamos de fazer, porque é bem difícil algum plano nosso funcionar 100%. Imprevistos aconteceram, mas nada que nos atrapalhasse, apenas aquelas situações de mudança de planos", destaca Rocha.

Depois da viagem, o ator volta às atenções para o nascimento da filha. "Agora estamos girando em torno da nossa querida princesa que está pra chegar! Temos bastante planos, tanto pessoais quanto profissionais, projetos e afins, mas como a bebê está quase aqui, nosso foco vai para planejar a chegada dela. Eu e a Karol estamos animados demais, posso dizer que a sensação de ver coisas pra ela é a melhor do mundo, a ansiedade está gigante", finaliza. Na viagem, eles comemoraram o aniversário de quatro anos de José, filho mais velho do casal. Agora, Julio e Karoline planejam uma outra celebração no Brasil. "Fizemos a viagem pensando já em comemorar o aniversário do Jô, então decidimos deixar ele escolher o que faríamos, e olha, pensa em uma alegria! Mas como estávamos longe do pessoal daqui, voltando vamos preparar uma outra comemoração mais brasileira pra ele (risos)", comenta o artista.