Alexandre Mortágua não vê o pai há 9 anosReprodução

Publicado 24/02/2023 09:46

O diretor de cinema Alexandre Mortágua que estava sumido há cinco dias, segundo a própria mãe que chegou a pedir socorro ao ex-marido, reapareceu depois do apelo da ex-modelo.

Cristina Mortágua recorreu as redes sociais após ser ignorada pelo pai de seu filho, o Jogador de futebol Edmundo. Em prints postado nas redes sociais, a mãe de Alexandre pedia ao pai para tentar localizar o filho que teria sumido e ficado sem manter contato com os familiares durante o período de Carnaval. Ainda segundo a ex-mulher do jogador, ela teria tido as mensagens trocadas por um aplicativo de mensagens ignorada pelo pai e a irmã do rapaz.

Após Cristina recorrer as redes sociais, e o caso ganhar repercussão na imprensa, Alexandre reapareceu e segundo amigos, o cineasta que havia saído curtir os dias de folia, teria ficado sem comunicação com o familiares por ter tido o telefone celular furtado.