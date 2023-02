Babi Cruz é casada com o sambista Arlindo Cruz - Reprodução

Publicado 24/02/2023 10:11

Mulher do sambista Arlindo Cruz, a empresária Babi Cruz, acabou de assumir um nova relação com André Caetano. Segundo a Babi, ela e o rapaz teriam se conhecido durante o período eleitoral em que a empresária foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro e o novo affair teria sido um de seus coordenadores de campanha.

A notícia que foi revelada pela jornalista Fábia Oliveira do Em Off, tomou proporções gigantescas nas redes sociais, principalmente por ter sido divulgada logo depois do sambista ter sido homenageado no Carnaval carioca como enredo da escola de samba Império Serrano que acabou caindo do grupo especial.

A família chegou a receber críticas por ter levado Arlindo Cruz ao desfile, em virtude do estado de saúde debilitado em que o cantor se encontra desde que sofreu um AVC em 2017. As imagens do cantor, durante sua passagem pela avenida pode ser um dos motivos da esposa do sambista ter sofrido um enxurrada de críticas por ter assumido o novo romance.

Comentarios Babi cruz Reprodução Interenet Casada com o artista há 35 anos, apesar de estar vivendo uma nova relação amorosa, Babi disse que não abre mão do artista, e que qualquer pessoa que venha a conviver com ela, terá que aprender a conviver com o sambista. Nas redes sociais, internautas criticaram a postura de Babi e houve até quem questionasse qual deve ser o sentimento do companheiro, mesmo que ele não consiga demonstrar nenhuma reação. Veja os comentários abaixo:

