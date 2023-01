Vítimas do avanço do garimpo ilegal, indígenas yanomami são vítimas de fome, destruição e morte. Quase cem crianas morreram - Divulgação/ Ministério da Saúde

Vítimas do avanço do garimpo ilegal, indígenas yanomami são vítimas de fome, destruição e morte. Quase cem crianas morreram Divulgação/ Ministério da Saúde

Publicado 27/01/2023 15:27 | Atualizado 27/01/2023 15:58

Rio - Os indígenas do território Yanomami, que fica em Roraima, estão enfrentando uma grande crise humanitária e sanitária. A região é a maior reserva indígena do Brasil e possui mais de 30 mil habitantes. Com a crise, 570 crianças Yanomami morreram de desnutrição e outras causas evitáveis nos últimos quatro anos.

Para ajudar na conscientização, a editora Fiocruz liberou o acesso gratuito aos livros sobre saúde indígena que constam em seu catálogo. Os arquivos podem ser baixados em PDF ou Epub através do site Scielo

Confira alguns livros da lista: