Sarah Adams é a autora do livro ’Táticas do Amor’Divulgação

Publicado 14/02/2023 14:48

Rio - Quem nunca se apaixonou pelo melhor amigo? Desenvolver sentimentos românticos por aquela pessoa de quem estamos mais próximos não é nada difícil de acontecer. E é exatamente isso que mostra o livro "Táticas do Amor", de Sarah Adams, que chegou às livrarias do Brasil pela editora Intrínseca.

Na trama, a professora de balé Bree Camden e a estrela do futebol americano Nathan Donelson são amigos e apaixonados um pelo outro desde a adolescência. O problema é que os dois acreditam que o outro quer apenas amizade e, por isso, nenhum deles tem coragem de dar o passo adiante que pode mudar o status da relação. Mas tudo vira de cabeça pra baixo quando Bree exagera um pouquinho na bebida e acaba se declarando para Nathan na frente de uma jornalista. A partir de então, os dois vão precisar fingir um namoro falso e ficar ainda mais próximos.

A autora Sarah Adams revela em entrevista exclusiva ao DIA que "Táticas do Amor" tem sim uma certa inspiração em seu relacionamento com seu marido. "Bree e Nathan, na verdade, são muito parecidos comigo e meu marido. Meu marido é bastante atlético e eu fiz balé na adolescência com a esperança de me tornar uma bailarina profissional até machucar o tornozelo", pontua.

"O livro está cheio de verdades ocultas que vêm diretamente do meu relacionamento com meu marido, mas nunca as revelo aos leitores. Só meu marido as percebe quando lê o livro e sabe que é uma homenagem a nós e ao nosso amor", garante.

Mas, apesar de ser inspirada em sua história de amor, Sarah conta que não demorou tanto tempo quanto Bree para sair da "friendzone". "Meu marido é definitivamente meu melhor amigo, mas nosso relacionamento progrediu muito rapidamente. Nunca nos prendemos na amizade. A atração sempre esteve lá e admitimos isso rapidamente. Graças a Deus", brinca.

Desde que lançou "Táticas do Amor", que se tornou um fenômeno no TikTok, Sarah revela que tem recebido muitas cartas de pessoas que passam pela mesma situação dos protagonistas. "Muitos leitores me contaram que compartilham a mesma história de relacionamento de Bree e Nathan; ou que o livro lhes deu coragem para finalmente contar ao seu melhor amigo o que sentiam por eles! É incrível", comemora.

'Romances trazem conforto em um mundo caótico'

"Táticas do Amor" é um romance leve e que traz o tipo de enredo que deixa o coração dos leitores palpitando, como "namoro falso" e "amigos que se tornam amantes". "Os romances e a sua previsibilidade trazem muito conforto aos leitores em um mundo caótico. Tudo pode estar desmoronando ao seu redor, mas você sabe que se você pegar um livro com o enredo de 'inimigos para amantes' haverá brincadeiras e angústias incríveis até que o casal finalmente amoleça e se apaixone. E com namoro falso, você sabe que os personagens serão jogados juntos em situações sensuais, tanto quanto possível, até que finalmente percebam que são perfeitos um para o outro", analisa Sarah, que além de autora é também uma devoradora de romances.

"Sim, a comédia romântica é minha favorita absoluta! Acho que muitas vezes esse gênero é visto como menos importante do que romances cheios de drama pesado, mas isso é tão errado. As comédias românticas são aquele abraço doce que todo mundo precisa. Elas são um lugar muito seguro para experimentar a serotonina", afirma.

"Tive leitores que estão caminhando com os pais em seus últimos estágios de câncer, leitores nas garras da depressão, leitores tentando encontrar seu caminho através da dor; todos me escrevem e dizem que minhas comédias românticas os ajudaram a seguir em frente na vida porque, por um tempo, eles puderam escapar da dor e lembrar que há alegria e felicidade a serem encontradas na vida. E para mim - isso o torna incrivelmente importante. Há tanta beleza na tolice, e é meu privilégio absoluto desenterrá-la para os leitores", garante.



Saúde mental

Apesar de ser um romance leve, "Táticas do Amor" também aborda o tema da saúde mental. Atleta de alto nível, Nathan começa a ter crises de pânico e ansiedade em campo. "Na verdade, dei a Nathan meu exato transtorno de ansiedade porque queria que outras pessoas que estivessem lidando com ataques de pânico e ansiedade generalizada se sentissem vistas e compreendidas", diz a autora, que espera que os leitores se identifiquem e possam ajudar quem estiver passando por este tipo de problema.

Sarah revela os motivos que a levaram a colocar o personagem masculino passando por esse tipo de transtorno ao invés da protagonista feminina, como é comumente visto em outras obras. "Há muita masculinidade tóxica no mundo dos esportes, e um equívoco comum é que os homens não devem lutar contra a ansiedade ou o pânico. Eu queria mostrar as coisas como ela são e, com sorte, encorajar outras pessoas a acreditar que priorizar sua saúde mental não pertence a um gênero específico".