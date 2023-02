Porém Bruxa, de Carol Chiovatto, ganha nova edição com conteúdo inédito - Divulgação

Porém Bruxa, de Carol Chiovatto, ganha nova edição com conteúdo inéditoDivulgação

Publicado 09/02/2023 13:42

Rio - O livro “Porém Bruxa”, romance de estreia da autora Carol Chiovatto, ganhou uma nova edição pela editora Suma, com uma carta inédita aos leitores e dois contos extras. A obra é uma fantasia urbana e narra a história de Ísis Rossetti, uma bruxa responsável por monitorar as atividades sobrenaturais na cidade de São Paulo. Entre as atribuições de Isis, está ficar de olho para agir quando essas atividades sobrenaturais tiverem potencial de colocar pessoas comuns ou até mesmo outros bruxos em risco.

fotogaleria

Quando três casos muito suspeitos caem de paraquedas no colo de Ísis, ela vai contar com a ajuda de seus amigos (uma delegada, um advogado, uma assistente social travesti e uma doutoranda que estuda a cultura indígena) para descobrir o que está acontecendo.Ísis é uma mulher comum, porém bruxa. Ela sofre com o trânsito caótico de São Paulo, precisa lidar com seu misterioso chefe, o Corregedor, tem problemas normais como uma enxaqueca e encontros e desencontros amorosos, o que traz uma identificação com o leitor. A investigação em que a bruxa Ísis se envolve é eletrizante, cheia de descobertas e reviravoltas e faz com que fique difícil largar o livro.Carol Chiovatto, que já está escrevendo “Porém Bruxa 2”, consegue encaixar perfeitamente a fantasia e o sobrenatural nos cenários urbanos aos quais já estamos acostumados. Além de um mundo fantástico muito bem construído, a autora ainda promove a reflexão sobre temas contemporâneos como violência nas grandes cidades, feminicídio, sexismo, corrupção e preconceito com religiões de matriz africanas, entre outros.