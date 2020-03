Hora de repor as energias

O Carnaval chegou ao fim. É hora de cuidar do corpo, do cabelo e da pele. Afinal, o tempo de exposição ao sol, a má alimentação e as poucas horas de sono afetam diretamente o organismo, seja de quem desfilou na Marquês de Sapucaí, como foi o caso da influenciadora Duda Almeida, ou curtiu a folia de camarote como a modelo Yris Araújo. Tem também as fãs dos bloquinhos de rua, como as modelos Hellen Beatryce e Nicole Luz e a atriz Mel Oliveira. Para ajudar a galera reenergizar o corpo todo, o DMullher conversou com algumas profissionais que darão dicas preciosas. Anote aí!

Renata Varella, profissional do Clube das Pretas, espaço especializado em hidratar cabelos crespos e cacheados sem química, explica o que é necessário fazer para recuperar os fios que foram castigados pelo sol, cloro da piscina, água do mar, suor e não foram lavados corretamente. "Um dos erros mais comuns que vemos está logo no primeiro passo, a higienização ou lavagem. Mais do que a quantidade de xampu, é importante a manipulação do produto no couro cabeludo. Comece a higienização pelo couro cabeludo, faça movimentos circulares com a ponta dos dedos. Repita o processo de duas a três vezes. É importante retirar todo resíduo desde a raiz até as pontas do cabelo", explica a profissional.