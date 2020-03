Baile da Vogue e camarote nota 10

O tema deste ano do baile de Carnaval da Vogue, que aconteceu no Copacabana Palace, foi 'Abra Suas Asas'. Para fazer jus à festa, escolhi o vestido da PatBO (@patbo) e na cabeça o adereço feito pela Claudia Parizzi (@claudiaparizzi). Esse foi um ano superespecial porque participei da cobertura do baile com transmissão para a Band Nacional. Ficou lindo!

Rainha

E pensem numa deusa! A atriz Camila Queiroz, rainha do baile da Vogue, estava esplendorosa e explicou que sua fantasia foi uma exaltação à liberdade e ao respeito. A diva não escondeu o nervosismo momentos antes de brilhar no mais alto posto da festa. É muita beleza, minha gente!

O Dia na Folia

O camarote do DIA na Sapucaí bombou! Eu conversei com o Luiz Albuquerque, presidente do jornal, e ele me contou que diariamente foram recebidas 700 pessoas no espaço montado em parceria com a Moda Favela. Boa comida, boa música, clima animado e, de quebra, uma sessão de massoterapia maravilhosa oferecida pela Serenis Day Spa. Nota 10! Quer saber mais sobre o que rolou no camarote? Acesse O Dia Online.

Campeões

Juninho e Ruth, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos do Viradouro, conversaram com a coluna após o desfile. Eles, que levaram 10 de todos os jurados, explicaram a rotina de oito meses de preparação antes do desfile. Treino, disciplina e o resultado foi lindo: o título de campeões. Parabéns!