Ex-integrante do Rouge, Karin Hils faz clipe em que caminha sobre brasas (sem dublê)

Karin Hils não poupou esforços para sua estreia solo. A ex-integrante do Rouge, que também é atriz de musicais (fará o papel principal em 'Donna Summer Musical', que estreia nesta quinta em São Paulo), caminhou sobre brasas ardentes no clipe de sua primeira canção, 'Fogo'. Não quis nem saber de dublê para as cenas.

"Estava tão empolgada em dar o meu melhor que não pensei duas vezes em encarar eu mesma esse desafio. Quando vi a equipe de efeitos especiais colocando aquelas brasas no chão, respirei e fui em frente", afirma. "Me queimei um pouco em uma das passagens, mas faria tudo novamente se fosse necessário. É uma cena muito simbólica para mim por representar de fato um rito de passagem".

Karin diz que não precisou (ainda bem!) repetir a cena das brasas. Ela aparece logo no começo do clipe, mas foi uma das últimas a serem gravadas. "Primeiramente, fizemos com as brasas mais baixas e havia um caminho no centro mais frio... Até que chegou a cena valendo, com as brasas altas", recorda.

A equipe ficou ao lado da cantora com um extintor de incêndio. E Karin, apesar da coragem, avisa que é para ninguém tentar isso em casa.

"Sempre gosto de ressaltar para que ninguém tente fazer isso, pois pode ser muito perigoso. Eu fiz pois estava ali uma equipe preparada e treinada que me instruiu a fazer a passagem da melhor forma possível", recomenda. "Eu sou muito intensa em tudo o que faço, principalmente no trabalho. Algumas vezes, já precisei lidar com situações adversas, como em uma cena de uma novela que quase me afoguei. Mas eu não fujo dos desafios e estou disposta a lidar com eles por saber que estou cercada de profissionais capazes de me dar toda segurança necessária".

Rouge

O retorno do Rouge, grupo do qual Karin veio, durou pouco. Para a cantora, tudo aconteceu da maneira e pelo tempo que precisava ser. "Tenho muita gratidão com o que já foi, alegria pelo que está acontecendo e empolgação com o que está por vir em minha carreira. Sou intensa e me entrego em tudo o que me proponho a fazer, seja em grupo, no teatro, nas novelas ou em carreira solo", conta.

Musicais

Karin trabalha em musicais há 11 anos e um de seus papéis mais importantes foi viver a Delores na encenação de 'Mudança de Hábito'. "Foi uma descoberta fantástica que colaborou para o meu crescimento artístico, inclusive como cantora. É um universo muito disciplinado e fascinante. Ali, fiz grandes amigos e parceiros, como Miguel Falabella", recorda.

Mais lançamentos

Depois de 'Fogo', vem mais um single e um EP. "Já tenho outras músicas prontas e outras que estou compondo", conta Karin. "Tenho muita novidade para este ano, mas não posso revelar ainda os detalhes, apenas dizer que tem videoclipes, shows, músicas novas a caminho, EP e muitas outras surpresas".

Donna Summer

Karin está animadíssima para interpretar Donna Summer no musical, uma megaprodução da Broadway com direção de Miguel Falabella e direção musical assinada por Carlos Bauzys. "Estou com a expectativa lá em cima e empolgada com o desafio de conciliar o tempo entre a minha carreira de cantora e de atriz com o musical. Além disso, é uma honra interpretar e contar a história de uma artista fantástica e que queria ser vista muito além do rótulo de rainha do disco. Me identifico com a sua jornada e me emociono a cada nova descoberta", afirma a cantora e atriz.