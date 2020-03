Famosas como Deborah Secco adotam os fios ruivos

Rio - Foi só Deborah Secco surgir com o cabelo ruivo em 'Salve-se Quem Puder', da Globo, para a mulherada criar coragem de mudar o visual. O tom é uma das tendências da estação. Outras famosas também já surgiram com os fios avermelhados, como Sarah Poncio, Larissa Manoela, Bia Arantes e Fernanda Souza.

O hair stylist Victor Padilha, do Studio Nanno, confirma o sucesso da tonalidade. "Estamos vendo muito as ruivas em destaque. Uma delas é a Deborah Secco, que ficou ruiva para a nova fase de sua personagem na novela. E ela é uma atriz que dita tendência. Então, muitas mulheres se inspiram nela. Nos salões, já tiveram mulheres que aderiram a essa moda", afirma.

O profissional explica ainda o que se deve fazer para chegar ao ruivo dos sonhos. "Primeiro, você deve procurar um profissional qualificado, pois o processo não é tão simples, como colorir os cabelos nas cores mais básicas. Algumas vezes, dependendo da cor do cabelo, se faz necessário um processo de descoloração. Em outros casos, só a coloração é necessária. Tonalizantes e colorações são aplicadas de forma e tonalidades diferentes. Sendo assim, posso dizer que o processo não é tão simples".

Não é fácil chegar à cor ideal, assim como não é fácil manter o tom. "A cor dura em média de 20 a 30 dias, dependendo de quantas vezes você lava o cabelo por semana. Ou seja, caso a sua raiz seja muito diferente do ruivo, você deve retocar sempre quando começar a ver outra cor na raiz", ensina Victor, que dá dicas preciosas para as ruivas não deixarem os fios desbotarem de maneira rápida. "Como o ruivo é feito com tonalizante, ele tem uma quantidade de lavagens pré-estabelecidas. Então, vai desbotar. O melhor caso a se fazer é: se sua raiz não estiver muito diferente, você pode usar máscaras matizadoras da cor ruiva para mantê-lo com a cor vibrante".

A boa notícia é que qualquer cabelo chega ao tom ruivo. Mas o hair stylist alerta: "Todo cabelo pode ser ruivo. Porém, nem toda mulher combina com o ruivo. Por isso, uso o visagismo. Indico o melhor tom para cada tipo de mulher, combinando a cor da pele com a cor do cabelo. Claro que isso vai de gosto pessoal também".