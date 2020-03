Rio - A partir desta segunda-feira, a apresentadora Luciana Gimenez será a nova colunista do portal do IG, na editoria Gente. Nessa sua nova atividade, Luciana vai mostrar um lado até agora pouco conhecido e que lhe é muito caro. Ela vai tratar de autoconhecimento, dilemas femininos, machismo e a cultura das redes sociais entre outros assuntos. Dividirá suas opiniões, pontos de vistas assim como fragmentos de suas experiências de vida com os leitores do portal IG.

A apresentadora conta que o convite para se tornar colunista foi inesperado e aceito prontamente. "Há tempos quero estar mais próxima das pessoas para dividir meus pensamentos e posições. Vamos começar a coluna falando do Dia Internacional da Mulher". Ela convida os leitores que têm interesse nos assuntos a interagirem: "Aos que se interessarem em saber um pouco mais do que penso, saibam que o espaço é nosso, então fiquem à vontade para opinar e sugerir assuntos."

Trajetória

Ela é mãe de dois filhos, Lucas, 20 anos, e Lorenzo, 9. Atualmente, apresenta os programas 'Superpop' e 'Luciana by Night' na RedeTV!, onde trabalha há 20 anos. Foi modelo e hoje é também empresária. Fala cinco idiomas, ajuda sua família e garante que tem muito mais a contar do que sobre seus namoros e relacionamentos.

Maternidade

A maternidade será outro tema central da sua nova coluna. Para ela, 2020 é um ano de renascimento. "Este ano representa para mim um recomeço. Estou nessa jornada de autoconhecimento, buscando meu ponto de equilíbrio, como mulher, profissional e mãe. Ser mãe é uma das funções em que melhor atuo. Tenho a sorte de ter dois caras fenomenais como filhos, mas com tudo mudando o tempo todo na era da tecnologia, estou sempre aprendendo como melhor criá-los para esse mundão", afirma.