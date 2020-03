Rio - Sabrina Sato é Carnaval, maternidade, trabalho e inspiração. Como toda mulher, teve que se dividir em muitas e superar barreiras para conseguir ser reconhecida e valorizada. Dando mais um exemplo dessa versatilidade, Sabrina assume hoje, no Dia Internacional da Mulher, a partir das 11h, o comando do ‘Domingo Show’, na RecordTV.



“Acho que sempre devemos inovar. Tenho sonhos e corro atrás deles... É preciso ter coragem para encarar desafios e assumir responsabilidades. Sempre me inspirei nas mulheres da minha família: minha mãe, minha avó e minha irmã. Estou realizando um sonho, que era apresentar aos domingos, mas sempre soube que teríamos muito trabalho pela frente”, conta Sabrina que faz questão de dizer que não tem medo de trabalho e se sente realizada com o que faz.



Além dela, o próprio programa passou por mudanças desde que era apresentado por Geraldo Luís. As pautas assistencialistas deram lugar a um potente conteúdo de entretenimento. “Acho que sempre devemos inovar. E o novo ‘Domingo Show’ vai estar sempre mudando. Estou amando fazer algo diferente e voltado para a família... O nosso programa vai ao ar em um horário que a família está toda reunida no almoço de domingo. Pensamos em um programa alegre e divertido para todo o público”, destaca a apresentadora, de 39 anos, que chega a dar alguns spoilers sobre a programação.



“Começamos com o ‘Made in Japão’, que é já um sucesso mundial e mistura reality show com game show. São 10 celebridades brasileiras lutando por um prêmio de 500 mil reais! No ‘Lindos e Casados’, vamos ajudar casais a realizarem o casamento dos sonhos, mas, para isso, eles terão que assinar e cumprir um contrato bem maluco”, brinca a apresentadora.



Empoderamento



Se reconhecendo como “mulher, japonesa, caipira e com uma pinta no meio da testa”, Sabrina diz que seu lugar teve que ser conquistado, mas o exemplo veio de casa. “As mulheres da minha família sempre foram muito independentes e batalhadoras... Me espelho muito nelas! Sabemos que ainda existe muita desigualdade de gênero na nossa sociedade, mas acredito que vamos melhorar mais. A sororidade é muito importante para crescermos”, argumenta a apresentadora que é uma militante pelo direito das mulheres.



“Acredito que toda mulher que rompe com preconceitos é um incentivo para outras também o fazerem... Fujo dos padrões e, mesmo assim, sempre fui atrás de tudo que sonhei, sem medo de julgamentos, e sempre com o apoio de outras mulheres maravilhosas. Me inspiro em mulheres que sempre quebraram regras, preconceitos e lutaram por todas nós”, destaca.



Maternidade e casamento



Mãe de menina - Zoe completou o primeiro aninho em novembro -, Sabrina entende que sua postura como mulher também afeta o futuro da filha. “Todas as preocupações mudam depois da maternidade. Tento ao máximo proteger e, o mais importante, ensinar a ela sendo o exemplo. Porque quero que ela cresça uma mulher corajosa, forte, livre e cheia de amor para enfrentar a vida e os preconceitos que ainda permeiam a sociedade”, defende.



Há quatro anos com Duda Nagle, Sabrina também aproveita para tranquilizar os fãs sobre a intimidade do casal. No ano passado, a apresentadora deu declarações de que a vida sexual dos dois andava um pouco parada depois de ter tido bebê. Mas, pelo visto, a rotina voltou ao normal. “As coisas já estão ótimas!”, se diverte.



“Falei na época sobre o assunto e não imaginei que era um tabu... Muitas mulheres têm medo ou vergonha de falar sobre isso sem saber que é super natural. É uma questão hormonal que pode levar até um ano e meio para normalizar. Além do excesso de trabalho, novidade, cansaço, amamentação... Mas com o tempo tudo volta ao normal. O importante é o amor e o respeito com o parceiro e conversar bastante”, explica Sabrina.



Carnavalizou



Musa do Carnaval, Sabrina ainda está no processo de recuperação dos dias de folia. O balanço, no entanto, é positivo. “Foi maravilhoso! Amei esse carnaval... É minha época do ano preferida! Foi o ano mais corrido de todos, mas tudo saiu muito mais lindo do que o planejado”, destaca a apresentadora que ainda faz um convite especial.



“Quem quiser acompanhar os bastidores do #CarnavalDaSabrina e tudo o que rolou durante os dias de folia, vai lá no meu canal do Youtube. Fizemos a quarta edição do nosso reality de carnaval”, conta, toda orgulhosa.