Publicado 01/04/2022 15:36

No último dia 15 de março foi realizada a premiação de ‘personalidade do ano’ criada pelo International Bussiness Institute, o projeto tem como objetivo reunir as principais empresárias do ano e homenageá-las, valorizando o empreendedorismo feminino.

E a homenageada do ano foi Priscila Campos, CEO do Grupo International, o evento foi realizado no Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro.

A profissional é reconhecida internacionalmente por potencializar a economia brasileira, dada sua influência à sociedade. Priscila Campos representa dezenas de empresas que atuam em segmentos distintos, como energia sustentável, finanças, agricultura, tecnologia, saúde, dentre tantos outros.

Como novos empreendimentos surgem o tempo inteiro no Brasil, afinal, os investidores encontram no país muitos recursos e oportunidades de negócio. Porém, há diversos trâmites legais e tributários que precisam ser cumpridos para que uma empresa se estabeleça em território nacional.

Atualmente, o ‘Grupo International’ se destaca como prestador desses serviços, facilitando a burocracia para que empresários estrangeiros enxerguem o Brasil com olhos de prosperidade.

Priscila Campos, CEO do Grupo International Divulgação

Priscila Campos começou sua trajetória neste universo quando participou de câmaras de comércio exterior, em países como França e Portugal, onde adquiriu as suas primeiras experiências e iniciou sua jornada para criar o ‘Grupo International’, que abriu suas portas em 2000.

Apaixonada e movida por desafios, o caminho de Priscila não foi fácil, mas firmou seu nome através de muito esforço e dedicação: “Constitui a minha empresa sem capital, sem funcionários e sem fonte de renda; iniciei sozinha e com uma filha recém-nascida”, relembra.

Hoje, ela representa legalmente e assina como administradora de grandes empresas no Brasil e com o seu trabalho reconhecido mundialmente.

Realizada na vida pessoal e profissional, a administradora destaca a premiação como um dos grandes momentos de sua vida: “Minha maior realização profissional foi constituir minha empresa, ser reconhecida em 27 países como referência na prestação de serviços internacionais, implantar empresas estrangeiras no Brasil, auxiliar brasileiros na abertura de empresas no exterior e ter matéria na Forbes Brasil, assim como na BandNews e em outras grandes mídias”, comenta.

A empresária ainda aproveita para ressaltar a importância de acreditar nos seus sonhos: “sonhos não se realizam sem atitude, sem correr riscos. Só precisamos tirar os sonhos do papel e colocar em prática”, finaliza.