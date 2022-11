Vanessa Giácomo brilha em 'Travessia', da TV Globo - Frederico Faber Fotografia

Vanessa Giácomo brilha em 'Travessia', da TV GloboFrederico Faber Fotografia

Publicado 27/11/2022 05:00

Rio - Vanessa Giácomo, de 39 anos, é um dos grandes destaques de "Travessia", da TV Globo, e tem encantado o público com seu talento. Na trama, ela dá vida a Leonor, que já passou por diversas situações em apenas um mês e meio de novela. A tia de Rudá (Guilherme Cabral) já paquerou Stênio (Alexandre Nero), ex-marido de sua prima, Heloísa (Giovanna Antonelli), tacou fogo no vestido de noiva da irmã, Guida (Alessandra Negrini), ao descobrir que ela se casaria com Moretti (Rodrigo Lombardi), seu grande amor na adolescência, deixou Portugal, foi morar na casa de Tia Cotinha (Ana Lucia Torre) no Rio de Janeiro e agora se mostra encantada por Caíque (Thiago Fragoso). Com uma vida movimentada, a personagem desperta vários sentimentos no público, como raiva, compaixão, empatia e até amor.

"Essa é realmente a intenção. Ela não é uma personagem que você entende de cara. Ela é uma mulher, um ser humano com várias falhas. Ela é instável. Cada hora você vai ter um sentimento por ela. É uma personagem complexa, que vive no mundo dela. Ela começa a novela sem chão, se perde nos sentimentos e vai se descobrindo ao longo do tempo", afirma Vanessa, que gosta de interpretar personagens desafiadores. "A complexidade me instiga mais. Gosto muito do que me tira da zona de conforto".

Se na novela Leonor viu a irmã 'roubar' seu grande amor, na vida real Vanessa jamais faria a mesma coisa. "Nunca fiz isso e nem nunca faria. Não sou essa pessoa. Sou uma amiga muito leal, sou leal a pessoa que estou também", destaca. E ao contrário de sua personagem, a atriz mantém um bom relacionamento com o irmão, Vinícius, que mora nos Estados Unidos. "A gente se dá muito bem. Ele mora nos Estados Unidos desde os 18 anos, mas nos falamos sempre ao telefone. Sempre que ele assiste a algo meu, comenta".

Vanessa também abre o jogo e revela se é direta como sua personagem. Durante a entrevista, a artista relembra a cena em que Leonor deixa Stênio sem palavras ao perguntar se eles estavam namorando. "Não sou direta como a Leonor, ela sai da casinha. Sou uma pessoa objetiva, direta. Jamais faria isso de perguntar pra outra pessoa se estamos namorando, nos relacionando. Mas eu acho isso maravilhoso nela".

Duas décadas de carreira

Vanessa tem 20 anos de carreira. Ela fez sua estreia em novelas em "Malhação" (2002), da TV Globo, e de lá pra cá não parou. Entre os trabalhos da atriz em folhetins da Globo estão: "Cabocla" (2004), "Sinhá Moça" (2006), "Duas Caras" (2007), "Paraíso" (2009), "Morde & Assopra" (2011), "Gabriela" (2012), "Amor à Vida" (2013), "Império" (2014), "A Regra do Jogo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2018).

"Parece que comecei ontem a atuar. Dá um frio na barriga igual. Por mais que a gente tenha experiência, vivência, a sensação é sempre de primeira vez, de estreia. Levo tão a sério minha profissão. São 20 anos trabalhando e vivendo da arte. Cada personagem é um desafio. Não me acomodo", avalia a artista, que também tem no currículo trabalhos em filmes e séries.

Ela também comenta que assiste a seus trabalhos. "Me assisto, sim. Principalmente no início de algum trabalho, acho fundamental. Sou muito crítica, mas todo mundo tem esse lado".

Mãezona

Mãe de Raul, de 14 anos, Moisés, de 12, frutos do antigo relacionamento com Daniel de Oliveira, e Maria, de sete, de sua relação com o marido Giuseppe Dioguardi, Vanessa se considera coruja. "Sou coruja e rígida. Tenho um olhar pra eles diário. Percebo cada detalhe, não sou de passar pano. Não vou aceitar filho mal educado", comenta ela, que mantém os filhos longe dos holofotes. "Eles vão decidir se eles querem aparecer, dou uma evitada mesmo. Hoje em dia está tudo tão doido. Se eu puder preservá-los de tudo, preservo. E os paparazzos, por exemplo, respeitam isso. Eu fui ao Rock in Rio com eles e os fotógrafos já sabem que prefiro não ser fotografada ao lado dos meus filhos. É uma troca, eu respeito muito os profissionais desta área e o respeito deles por mim é mútuo".

Chegada dos 40 anos

A atriz revela que lida bem com a idade e se mostra empolgada coma chegada dos 40 anos, que completa em março de 2023. "A maturidade vai muito da sua cabeça, como você leva a vida. Estou super animada para completar 40 anos", comenta. Vanessa ainda cita alguns de seus segredos de beleza. "Me cuido muito, sim, até porque trabalho com imagem. Passo bastante creme, já que tenho melasma no rosto. Passo protetor, não pego muito sol. Faço laser, é ótimo. O efeito dele demorar um pouco mais a aparecer, no entanto, é mais duradouro", garante a artista, que diz não ser contra a métodos como botox ou intervenções cirúrgicas. "Nunca digo nunca. E acho que cada um faz o que quiser do corpo".