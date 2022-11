Shantal Verdelho é adepta a musculação; ela treina com o personal trainer Cássio Fidlay. - Divulgação

Shantal Verdelho é adepta a musculação; ela treina com o personal trainer Cássio Fidlay. Divulgação

Rio - A contagem regressiva para o verão começou! Falta menos de um mês para a chegada da estação mais quente do ano, que inicia no dia 21 de dezembro. Esse, inclusive, é um bom momento para quem deseja perder os quilinhos a mais. A musculação, por exemplo, pode ser uma grande aliada no emagrecimento. Diferente do que muitos pensam, a atividade ajuda a reduzir mais medidas que exercícios aeróbicos, como corrida, que fazem a mulherada suar a camisa.

"Suar mais não significa queimar mais calorias. Sim, até queima calorias, mas não tanto quanto a construção dos músculos na musculação. Quando você está suando nada mais é que a hiper ventilação do seu corpo. É como se fosse a ventoinha do carro. O carro aqueceu, ele liga a ventoinha para refrigerar. O corpo é a mesma coisa, quando você faz cardio, você eleva a temperatura do corpo e consequentemente o corpo precisa manter uma temperatura ambiente natural. O que ele faz? Começa a transpirar, a soltar água pelos poros para refrigerar, mas isso não quer dizer que você está perdendo gordura. A gordura só é eliminada pelas fezes. A gordura não derrete ao ponto de oxidar em água para sair pelos poros", explica o educador físico e personal trainer Cássio Fidlay.

O profissional, então, destaca que menos fibras do corpo são rompidas com a musculação, por isso o resultado é mais eficaz. "No aeróbico você demora entre 12h a 24h para recuperar essas fibras. Com a musculação você acaba tendo micro lesões na sua fibra muscular, proporcionando o rompimento de mais fibras, demorando de 48h a 72h nessa recuperação. Quanto mais músculo ganha, mais gordura perde. O músculo é ativo no seu corpo, a gordura fica em estoque. Quanto mais músculo se tem, mais trabalho o corpo tem para se manter vivo, já que a gordura é a energia e o corpo precisa de energia para manter essa massa muscular. O corpo precisa usar essa energia (gordura) como combustível para manter a musculatura", afirma.

Embora a musculação emagreça mais, Cássio aconselha a mulherada a alinhar os treinos com os exercícios aeróbios. "Você vai ter um resultado muito maior fazendo os dois", comenta o personal, que também indica associar a prática de atividades físicas com uma dieta balanceada. "Não consumindo energia externa (comida) suficiente, o corpo entende que precisa de mais e começa a pegar essa energia da gordura. Tirem esse mito da cabeça de que ficar sem comer emagrece. Chega uma hora que o corpo para e entra em estado de defesa. Ele começa a perder, mas chega uma hora que ele entende que se continuar queimando a gordura sem a entrada de combustível, que é a alimentação, ele vai morrer. Então, não fiquem sem comer, tenham uma dieta balanceada para o seu objetivo”, orienta.

Shantal Verdelho é uma das adeptas à musculação e treina três vezes por semana. "Me exercito pelo contexto todo: saúde, disposição e estética! Falando em estética, meu objetivo é ficar durinha com pouca gordura para esse verão", diz a influenciadora digital. Ela ainda brinca que a atividade também é uma boa maneira de terapia. "Honestamente, faço musculação porque tenho que fazer. Mas como eu e Cássio somos muito amigos, acaba sendo um encontro gostoso e momento de fofocar sobre nossa vida, quase que uma sessão terapia. Então, é bem legal".