Viih Tube e Eliezer esperam a primeira filha, LuaDivulgação

Publicado 24/12/2022 06:00

Rio - Aos 22 anos, Vitória de Felice Moraes, mais conhecida como Viih Tube, não esconde a alegria com o momento de celebrar o Natal. Neste ano, a atriz e influenciadora digital comemora a data na expectativa pelo nascimento de Lua, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. A artista conta que reunirá sua família e os parentes do namorado para a festa, e ainda revela como estão os preparativos para a chegada da herdeira no próximo ano.

"Eu amo Natal mais que o Ano Novo e vai ser muito especial pra mim. Eu já levava os feriados muito a sério, sempre gostei de aproveitar todos. Ano Novo, Halloween, Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães... São feriados que eu gosto de comemorar com a família. Eu sempre tive minha família muito perto e unida, graças a Deus, e isso é muito gostoso. Pra mim, na verdade, essa é a essência da vida", declara a ex-participante do "BBB 21".

"O Eli nunca teve costume de comemorar muitos feriados, então, eu acho que o Natal vai ter um significado muito maior porque, além de ser a família que eu já tinha antes, agora, vai ser a nossa família. Ele não tinha costume de fazer amigo secreto ou brincadeiras com parentes no Natal e agora ele vai ter. Ver isso crescendo com a nossa família, eu, ele e Lua, é muito especial", reflete a paulista.

E o local escolhido para a ceia natalina também tem um significado importante para a influenciadora. "A gente vai passar o Natal na casa da minha mãe, porque ela acabou de comprar a casinha dos sonhos dela. Engraçado que ela sempre brincava que queria uma casinha para os netinhos correrem, uma casa térrea, com bastante espaço. E ela comprou essa casa antes de a gente saber que eu estava grávida", relembra a atriz. "No Ano Novo, provavelmente, eu e Eli iremos para Porto de Galinhas, em Pernambuco, porque é um lugar que eu amo e que ele gosta muito também", acrescenta.

Retrospectiva

Para Viih Tube, o início de 2022 foi marcado pelas notícias de sua vida amorosa agitada após o fim de um namoro de três anos. Ao longo do ano, a artista conheceu lugares como as Ilhas Maldivas e Dubai, além de viajar pelo Brasil com a turnê de sua peça "Cancelada". No entanto, a ex-sister define a descoberta da gravidez de Lua, que já havia sido prevista por uma sensitiva, como o verdadeiro divisor de águas em sua trajetória. "Eu já consigo me sentir uma nova mulher, totalmente diferente", enfatiza.

"Pessoalmente, 2022 foi um ano muito introspectivo, em que eu evoluí, amadureci, aprendi muito sozinha. Eu comecei o ano de um jeito, totalmente em outra vibe, e estou finalizando realizando o meu maior sonho", afirma. "Eu sempre imaginei me imaginei sendo mãe. A sensação que eu tenho hoje é da realização de um sonho. Os preparativos pra Lua estão perfeitos, tudo andando muito bem. O quartinho já está sendo planejado, logo começa a montar, o enxoval já está pronto... Falta só a malinha de maternidade e ir pro hospital! Eu estou curtindo cada fase, quero fazer ensaio de fotos com a barriga crescendo pra eu ter de recordação, estou aproveitando cada chutezinho que ela me dá", comenta.

Gravidez e exposição nas redes

No mesmo dia em que anunciou que está grávida, em setembro deste ano, a influencer lançou um perfil para a pequena Lua, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Conhecida por fazer sucesso na internet desde os 14 anos de idade, Viih Tube avalia o impacto que a exposição na web pode ter sobre a herdeira, somando os quase 30 milhões de internautas que acompanham a vida dos papais de primeira viagem.

"De início, tinha muito medo de que a exposição fizesse mal por algum motivo, porque a minha filha não escolheu ser famosa, os pais dela que escolheram. Mas, depois, eu cheguei em um consenso de que ela não vai conseguir escolher os pais que tem, ela vai acabar nascendo e vivendo nesse meio artístico e quero que isso seja da forma mais leve possível. Eu quero que ela entenda o que é a vida da mãe, do pai dela e ver o lado bom também", destaca.

"Não vou contar nem mostrar muitas coisas por questão da nossa vida pessoal e da nossa família. Mas o que eu achar legal, divertido, leve, que não vai expor a minha filha, eu acho que não tem problema nenhum. Eu quero, na verdade, ter o Instagram dela como um álbum de recordação, como muitas mães fazem. Quando ela tiver discernimento, que isso seja uma escolha dela: querer seguir uma carreira artística ou não. E o que ela escolher na vida eu vou apoiar", garante Viih Tube.

Futuro e votos para 2023

A influenciadora digital é sincera ao admitir que não sabe se terá mais filhos depois de Lua e explica que seu foco para os próximos meses será essencialmente direcionado aos cuidados com a filha. "A minha rotina sempre foi bem intensa, mas, assim que eu descobri a gravidez, eu diminuí o ritmo na hora. Se eu tenho o privilégio financeiro e profissional de me dar esse momento de aproveitar cada segundo da gestação, por que não? Então, cancelei muitos projetos e trabalhos que demandariam do meu tempo, porque eu tenho todo momento da vida pra fazer isso, mas a gravidez da minha filha é uma vez só. Ver ela nascer e acompanhar os primeiros meses é uma vez só, eu não quero perder isso nem por um segundo", pontua.

"No Natal de 2023, eu consigo me imaginar com a Lua no colo e é muito doido não saber como é o rostinho dela", brinca a atriz. "É o que eu mais estou ansiosa pra ver. Acho que ela vai puxar muito o pai. Com certeza, vai ser o Natal mais feliz da minha vida, com um significado maior ainda com a minha filha junto. E o que eu desejo pra mim e pra todos no próximo ano é amor, leveza e saúde, principalmente depois desses anos de pandemia. E muita paz. Não quero dinheiro e já realizei muitos sonhos profissionalmente. A única coisa que eu quero é paz", finaliza Viih Tube.