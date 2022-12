Camila Cabello - Reprodução do Instagram

Publicado 18/12/2022 05:00

Rio - Se a ideia é dar uma repaginada no visual para as festas de fim de ano, há uma nova tendência em relação aos cabelos fazendo sucesso no Tiktok: trata-se da Brownie Batter Hair, que em tradição livre quer dizer 'cabelo cor de massa de brownie'. A técnica é uma das grandes apostas do verão, que começa na próxima quarta-feira, 22, e consiste em iluminar os fios castanhos, principalmente na parte frontal. Entre as famosas que já se renderam a moda estão a cantora Camila Cabello e a modelo Alessandra Ambrósio.

"As redes sociais se tornaram mesmo uma forma de ditar moda e o Brownie Batter Hair comprova essa influência que elas tem. O fato de artistas como a Camila e Alessandra também usarem a técnica ajuda, claro, a disseminar esse sucesso e fazer com que o cabelo se torne muito desejado pela mulherada", opina a hair designer Juliana Voguell.

A profissional, então, explica o que é o Brownie Batter Hair. "Essa é uma nova forma de ser 'morena iluminada'. Ele tem como base um tom chocolate, com balayage, trazendo uns tons mais claros aos fios. As mechas ganham ainda mais destaque na parte frontal do cabelo, como uma forma de emoldurar o rosto", explica Juliana, que ressalta que não há restrições para adotar o visual. "Esse cabelo pode ser usado por qualquer mulher e os tons dele também podem ser adequados ao estilo pessoal".

Voguell ainda reforça que, além da beleza, há outras vantagens de optar pelo Brownie Batter Hair. "Para quem não gosta de frequentar muito o salão de beleza essa técnica é a ideal. Ela tem baixa manutenção, já que as mechas não são tão marcadas na raiz, como em alguns casos de fios platinados. Outro ponto positivo é que não agride tanto os fios, apesar de ser necessário tratamentos de nutrição e restauração como em outros casos de coloração".