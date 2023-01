Mari Maria - Divulgação

Mari Maria

Publicado 22/01/2023 07:00

Rio - A influenciadora digital Mari Maria, de 30 anos, é um dos destaques no nicho de maquiagem na internet desde que criou seu canal no YouTube, em 2014. Rapidamente, a ruiva ficou conhecida por esconder suas sardas com make mas, atualmente, a mineira aproveita a influência para incentivar a autoaceitação e parou de esconder sua pele natural.

"Quando eu tinha 8 anos, comecei a me maquiar e por conta das minhas sardas. Nunca achei que eu poderia trabalhar nesse universo de beleza", relembra Mari. Nascida em Belo Horizonte, a influenciadora tem dois filhos, David, de 2 anos, e Noah, de 1. Os dois são frutos do casamento com o empresário Rudy Loures.

Após o nascimento do seu filho caçula, Mari passou uma temporada nos Estados Unidos, e aproveita para contar ao DIA o que viu de novidade por lá. A ruiva acredita que um dos maiores privilégios do mercado da beleza no Brasil é poder trabalhar com a diversidade.

"A gente tem a cabeça bastante aberta nessa questão. Então, conseguimos ver arte em várias coisas e não nos privar para criar um conteúdo. Eu acho que a gente pode trazer novas tendências, e novas formas de aplicar a maquiagem, mas é só o começo. A gente abriu uma portinha em que muitas coisas ainda vão acontecer". A influenciadora ressalta o desenvolvimento dos maquiadores brasileiros. "Eles tão se desenvolvendo cada vez mais nas técnicas e se tornando cada vez mais versáteis. E a gente está tendo cada vez mais acesso a produtos melhores, matérias-primas melhores, né? Pra gente conseguir desenvolver produtos de qualidade."

Após se tornar um nome de grande impacto na indústria brasileira de beleza, Mari também se abriu sobre a responsabilidade que carrega ao trazer novas tendências do exterior. "Pra mim é muito prazeroso saber que eu consigo influenciar várias pessoas, principalmente no Brasil, que é um lugar onde tem muita cultura, muita diversidade. Eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo é um desafio porque a gente tem que estar sempre trazendo inovação. O brasileiro gosta de algo diferente, de algo inovador, e de poder reproduzir aquilo que eles estão vendo. É algo bem desafiador, mas gratificante ao mesmo tempo porque a gente acaba saindo da zona de conforto e conseguindo trazer algo diferente."

Baseada nas tendências dos Estados Unidos, a maquiadora aposta que a próxima onda da maquiagem a fazer sucesso no Brasil será o tema gótico. "Essa questão mais 'dark', mais gótica... Uma maquiagem, com um contorno mais marrom, um lábio mais arroxeado... Eu acho que essa tendência vai vir, a gente tem bastante influência de Hollywood".

Aproveitando o verão, a ruiva também deixa sua dica para a estação mais quente do ano. "A gente está na era da sobrancelha natural. Então, arriscar deixar uma sobrancelha mais natural e também uma pele mais glow. Contorno labial também vai vir com tudo, um batom mais esfumado, criando um degradê. A tendência então é o glowing e você conseguir marcar seus traços de uma forma mais natural e que realce a sua beleza", afirma.

Reportagem da estagiária Rebecca Henze sob supervisão de Tábata Uchoa