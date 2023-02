Sheron Menezzes - Reprodução do Instagram

Sheron MenezzesReprodução do Instagram

Publicado 05/02/2023 05:00

Rio - O cabelo loiro sempre é uma grande tendência para o verão. E uma tonalidade bem conhecida pela mulherada está de volta e ganhando cada vez mais destaque: o mel dourado. Algumas famosas, inclusive, já apostaram no visual, como Sheron Menezzes, que dá vida à Sol, em "Vai na Fé", da TV Globo, e Carolina Dieckmann, que interpreta Lumiar no mesmo folhetim. Outras famosas que usam o tom nos fios são a influenciadora digital Duda Reis, a cantora Wanessa e a modelo Laura Neiva.

"O loiro mel dourado é um tom certeiro para quem quer mudar o visual sem arriscar. A tonalidade é uma ótima opção para continuar na mesma paleta de cores, dando uma iluminação maior ao rosto. Também é uma forma menos agressiva de alcançar o loiro por conta da tonalidade dourada", comenta a cabeleireira Gabriella Carvalho. "Esse tom fica bom qualquer tom de pele pois é mais quente, vibrante, logo não deixará ninguém com aparência de abatida. É uma aposta certeira!", reforça o cabeleireiro Olivier Costa.

Para quem quer apostar na tendência, Gabriella revela que dependendo da cor do cabelo dá para chegar no loiro mel dourado sem descolorir os fios. "Para quem possui o cabelo castanho-claro natural, o loiro mel pode ser alcançado com uma coloração básica, já que ela pode clarear até três tons a partir da base do cabelo natural, evitando a descoloração. Já o castanho-escuro e preto precisarão passar pela descoloração dos fios", comenta a profissional.

Ela, no entanto, diz que após a realização das mechas é necessário manter alguns cuidados no cabelo. "É comum que os fios fiquem mais ressecados depois da coloração. Assim, o mais recomendado é usar produtos específicos para tratar os fios. Também é indicado um cronograma capilar, com reconstrução, nutrição e hidratação. Nesse cronograma, adicione produtos próprios para cabelos que receberam uma coloração. Por fim, é importante usar protetores térmicos, pois as fontes de calor danificam o cabelo e podem alterar a coloração dos fios. Independentemente de tingir todos os fios ou fazer mechas, não deixe de cuidar das madeixas para mantê-las sempre saudáveis".