Publicado 07/02/2023 18:06

Conheça a Laser Dream, marca de depilação a laser com unidades em 25 cidades do Brasil Divulgação

A Laser Dream é uma empresa de depilação a laser e estética diferenciada. Isso porque, desde sua inauguração em 2008, com a primeira unidade em Resende, Rio de Janeiro, o maior objetivo da empresa foi democratizar o acesso a tratamentos de depilação a laser e estética.

Isso significa que as 75 unidades da Laser Dream, localizadas em 10 estados brasileiros e em mais de 25 cidades do país, possuem o melhor preço do Brasil.

Ter o Melhor Preço do Brasil é ter o melhor custo-benefício. Ou seja, é um preço acessível, levando em consideração toda a tecnologia aliada, o conforto proporcionado, com tratamentos curtos que duram a longo prazo.

Como é realizada a depilação a laser da Laser Dream?

O equipamento utilizado em todas as unidades da Laser Dream é o CRYSTAL 3D ultramoderno. Por causa da alta tecnologia do equipamento, ele pode ser usado em todos os tipos de pele, eliminando com eficácia todos os pelos efetivamente e protegendo sua pele no momento do tratamento.

Dessa maneira, o CRYSTAL 3D é 3x mais seguro do que qualquer outro equipamento de depilação à laser e proporciona resultados 3x mais eficazes, com longa duração.

depilação a laser e estética, conhecer os preços e a unidade Laser Dream mais próxima de você no



Laser Dream: tratamentos de depilação a laser e estética com sustentabilidade Você pode agendar uma consulta gratuita, acessar conteúdo valioso sobre, conhecer os preços e a unidade Laser Dream mais próxima de você no site oficial

Em 2022, 14 anos após a inauguração da primeira unidade Laser Dream, a empresa se consolidou como uma marca sustentável. A empresa foi a primeira do Brasil em estética a ganhar o selo de compensação de emissão de carbono em seus processos estéticos.

Além disso, a Laser Dream também se ampliou de forma socioambiental, tornando-se parceira do projeto Reed+ Vale do Jari, na Amazônia, além de apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

Ainda mais, a Laser Dream oferece treinamentos recorrentes sobre seus processos de tratamentos, protocolos e de gestão das clínicas para as equipes 3 vezes por semana, através de encontros online, além de manter uma academia online, chamada de Laser Academy. Tudo para proporcionar o melhor atendimento para seus clientes.

