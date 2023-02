Gisele Bündchen é adepta ao butterfly cut - fotos Reprodução do Instagram

Publicado 26/02/2023 06:00

Rio - O ano começou de vez após o fim do Carnaval! E para a mulherada que pensa em dar uma repaginada no visual, vários cortes são apontados como tendências neste ano. São eles: o 'butterfly cut, que caiu nas graças de Gisele Bündchen, o bob cut, usado por Lívian Aragão, e o 'The Rachel', uma referência a Jennifer Aniston, que interpretou a personagem Rachel em "Friends". O corte foi adotado por Rafa Kalimann.

Outra aposta são as franjas laterais usadas em penteados, conforme já visto em Bruna Marquezine e sua amiga de infância Sasha Meneghel. O cabeleireiro Oliver Costa dá detalhes sobre cada corte e quem pode usá-los: confira abaixo!

Com tradução livre para "corte de borboleta", a tendência tem feito sucesso entre a mulherada. Uma representante do corte é a modelo Gisele Bündchen. "O corte é feito com bastante camadas na parte da frente para dar um movimento maior ao cabelo, também possuindo uma franja longa para destacar o rosto e para proporcionar uma leveza na aparência", comenta o cabeleireiro Oliver.Atemporal e clássico, o corte possui diversas vertentes para quem busca sair da zona de conforto e apostar num cabelo mais curto. Entre os principais estilos do bob, estão o short bob, o blunt bob e o boyfriend bob. "Esse corte é bem democrático, favorecendo todos os formatos de rosto", diz Oliver. Quem já apostou nesse visual foi Lívian Aragão, a filha de Renato Aragão, o eterno Didi Mocó.Inspirado na personagem de Jennifer Aniston na série "Friends", o corte causou o maior furor entre a mulherada nos anos 90. A boa notícia é que ele está de volta e já conquistou Rafa Kalimann. "O corte é caracterizado por ser super volumoso e com bastante camadas, com o intuito de dar um movimento maior aos fios, possui uma franja mais longa e as pontas são desconexas", explica Olivier.