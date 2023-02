Franjinha é tudo! - Reprodução/Pinterest

Publicado 19/02/2023 00:00

Dá para cair na folia com muito charme e estilo! E as tendências já estão nas ruas. O estilista Silvio Cruz destaca as principais e aponta o que já virou a sensação da folia.

"Os paetês estão super em alta. No carnaval vale tudo. Vale a criatividade, vale ser feliz, ser colorido. E além dos paetês, o grande hit do carnaval está sendo as franjas. Esse item veio com tudo! As franjas estão nas fantasias das musas, das rainhas. E elas ajudam e combinam com o carnaval de maneira incrível, pois dão um balanço e ajudam no gingado", explica Silvio Cruz.

E para quem ainda não aderiu às tendências, ainda dá tempo! O estilista deixa dicas para correr e ficar na moda do Carnaval.

"No mercado já existem prontas franjas de paetês, em várias texturas. Vale misturar as cores ou fazer uma cor só. Dá para misturar paetês com tecidos lisos. Pode comprar o paetê e fazer desenhos com ele ou aplicar em peças já prontas, em shorts, em camisetas, abadás. De ultima hora é possível transformar o seu look em um luxo para o Carnaval. Essa festa vale o brilho", finaliza o estilista.

Importunação sexual

Carnaval é época de se divertir, de dançar, brincar e curtir a festa que é tão esperada pela maioria dos brasileiros. No entanto, a folia pode não acabar bem para as mulheres, que ficam mais expostas ao assédio e ao desrespeito, seja em desfiles, eventos ou blocos de rua. Desde 2018, está em vigor a Lei 13.718, que criminaliza os atos de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo e pornografia. A pena para as duas é prisão de 1 a 5 anos.

Para prevenir e conscientizar a população sobre a importunação sexual, muitas campanhas são lançadas nessa época. Mas o respeito por todas as mulheres ainda é melhor caminho coibir esses crimes.

"O objetivo das campanhas é combater esse tipo de crime que, durante o Carnaval, se esconde por trás de atitudes como: 'achei que ela quisesse'; 'foi só um beijinho'; 'é Carnaval'; e 'foi o álcool'," afirma Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica.

Para curtir o Carnaval numa boa e se proteger do assédio e da importunação, a especialista destacou algumas dicas. Confiram!

Cuidado com os golpes da bebida - Não deixe seu copo sozinho na mesa e jamais aceite bebidas de estranhos. Essas são oportunidades para aplicarem o 'Boa Noite Cinderela' ou qualquer tipo de substância que te deixe desorientada e nas mãos do abusador.

Evite beber demais - O álcool em excesso gera a falsa sensação de poder e segurança, como se nada pudesse acontecer com você. Mas, na realidade, a embriaguez tira seu senso de atenção e perigo, tornando-a vulnerável aos riscos que te cercam.

Atenção no transporte público - Na volta para casa, seja de metrô ou ônibus, procure sentar perto do motorista ou de outras pessoas, principalmente se for tarde da noite. Evite ficar isolada e dormir no banco.

Fique esperta no carro - Se você estacionou o carro na rua, certifique-se de que não há ninguém próximo ao ir embora. Se possível, peça ao seu amigo para te acompanhar até o carro. Abusadores ficam mais intimidados quando a mulher está acompanhada. Também evite estacionar em ruas desertas e sair tarde da noite.

Como denunciar - Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher, chamar a Guarda Municipal da sua cidade ou a Polícia Militar, ligando 190.