Carnaval das Artes esse ano acontece na Marina da Glória - Bruno Contrino

Publicado 17/02/2023 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Carnaval das Artes com Leo Santana e Alok

O Carnaval das Artes está em sua quarta edição e esse ano acontece nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, na Marina da Glória. Com grandes nomes no line-up, como Wesley Safadão, Alok, João Gomes, Ferrugem, Poze do Rodo, Mari Fernandez, Leo Santana, Filipe Ret, Belo, Mc Cabelinho Ludmilla, Pabllo Vittar, Glória Groove, Lexa e Chá da Alice, o evento promete agitar a Cidade Maravilhosa. O festival conta com duas áreas: a Área Vip All Inclusive, com open bar premium, open food e uma visão privilegiada do palco, além de entrada exclusiva, banheiros premium e área de descanso coberta, com muito conforto; e a Área Arena Open Bar, que terá open de cerveja, água e refrigerante. O local tem vista privilegiada e é um dos cartões postais do Rio de Janeiro.



Carnaval com Princesas e Quinteto Patrulha

O Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea, está em clima de Carnaval. Princesas e um lindo show dos cachorrinhos mais queridos da TV - Chase, Marshal, Rubble e a Skye – vão fazer a alegria da criançada neste fim de semana, 18 e 19 e no próximo também. Sempre às 17h15. Os personagens ganham vida no palco vivendo suas aventuras e dançando músicas bem alegres e divertidas. O espetáculo teatral mostra uma série de ação e aventura estrelada por esses cinco filhotes heroicos que são liderados por um menino de 10 anos de idade, chamado Ryder. A peça formato pocket permite que as crianças brinquem com os personagens, tornando a ida ao teatro muito mais divertida. A peça consegue mostra com maestria a mistura única de habilidades que os personagens têm para resolver problemas com muito bom humor canino. Mais uma direção de Will Gama.