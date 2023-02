Otite de praia: os riscos da dor de ouvido em crianças - Reprodução

Publicado 15/02/2023 09:00

Olá, meninas!

Verão, praia, calor e uma dorzinha de ouvido que teima em ficar. Qual mãe que nunca passou por esse problema com os filho? Muito comum em crianças nesta época do ano, a otite externa afeta a região do ouvido e causa muito sofrimento nos pequenos.

Também conhecida como “otite de praia”, ou “otite do nadador”, a doença é responsável por cerca de 3% de todos os atendimentos dos prontos-socorros cariocas no verão, como explica Gustavo Guagliardi Pacheco, médico otorrinolaringologista do Grupo Prontobaby. Segundo o especialista, o desconforto está associado à água do mar e da piscina.

“O ouvido é extremamente sensível, nada pode entrar em contato direto com ele. Assim, apesar de estar preparado para receber água, uma grande exposição aquática pode levar a perda da proteção natural, o cerume, conhecido popularmente como cera de ouvido. A otite externa é a infecção no canal auditivo causada por bactérias e fungos que podem se multiplicar”, explica o médico.

As altas temperaturas e a umidade, além da poluição do mar, podem contribuir para o aparecimento da doença. Mas o especialista faz um alerta: “Muitas pessoas têm o costume de introduzir objetos, como os “tampões protetores” no ouvido das crianças neste período de férias. Sem a devida orientação médica, ele podem produzir uma irritação local e ferimentos. Um simples cotonete também pode causar um acidente, provocando microtraumas sobre a pele sensível”, sinaliza o médico.

Afinal, como limpar os ouvidos?

O cotonete tem uma função, mas a limpeza desta região deve-se limitar à área externa dos ouvidos, com movimentos circulares, jamais introduzindo a haste de algodão. Além disso, é importante enxaguar a parte externa do ouvido com uma toalha macia após o banho.

“Consulte um médico se a criança tiver histórico prévio de otite, antes de iniciar uma atividade na água ou em uma sequência de mergulhos em piscinas ou praias, seja nas férias ou em viagens. Procure um otorrinolaringologista, especialista em ouvidos, nariz e garganta, ao menor sinal de dor ou inflamação no ouvido”, finaliza.