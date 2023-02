Atriz Paolla Oliveira levantou a cobrança pelo corpo perfeito na internet - Reprodução

Atriz Paolla Oliveira levantou a cobrança pelo corpo perfeito na internetReprodução

Publicado 15/02/2023 11:59

Olá, meninas!

Essa semana, a atriz Paolla Oliveira, rainha da bateria da minha querida escola de samba Grande Rio, levantou uma questão importante na internet: a cobrança em todas nós, mulheres, pelo corpo perfeito e por uma preparação para o carnaval. Eu também aceitei o desafio e esse ano vou desfilar como musa da Grande Rio. Sei bem como é esse desafi.

A Paolla também lembrou que já sofreu críticas ao seu corpo por não estar magérrima, e por desfilar com pequenas imperfeições. Logo ela, que também é destaque por sua beleza exuberante e por ter um corpo lindíssimo.

Mas se até para a Paolla, essa cobrança também incomoda… Imaginem para mulheres comuns, que não estão na mídia. Muitas passam o ano inteiro sofrendo para o exibirem um corpo no carnaval que não é igual ao da maioria das brasileiras. Mas precisamos lembrar que o samba é uma comemoração democrática, sinônimo de alegria e não de sofrimento.

Em seu post no Instagram, a atriz também fez uma brincadeira e perguntou aos homens qual era a preparação deles para o carnaval. A resposta foi unânime, quase nenhuma preocupação com o corpo deles! O homem pode não estar em forma e está tudo bem.

Vamos refletir, meninas? Qual é o melhor corpo para o carnaval? Estamos falando de uma festa que envolve alegria, diversão, descontração. Por que precisamos estar tão preocupados com a beleza? Vale a pena? Só vale o que te faz bem, o que te deixa feliz. Se causa tristeza, então é preciso reavaliar.

No final do post, a Paolla lança um desafio: viver um carnaval diferente, sem cobranças e sem estereótipos. Livre de buscas que não são reais. Vamos com ela? É isso que eu desejo para todas nós. Sejamos livres e felizes. Uma mulher bonita é uma mulher com autoestima boa e com a certeza de ser incrível!