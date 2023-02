Desidratação pode causar dor de cabeça, sonolência, fraqueza, indisposição, constipação e até ansiedade e estresse - Reprodução

Publicado 18/02/2023 10:00

Olá, meninas!



Dias ensolarados e abafados e pancadas de chuva ao entardecer, com temperatura variando de 21 a 40 graus. Essa é a realidade do verão carioca, por isso, todo cuidado é pouco! Principalmente ao praticar atividades ao ar livre e de rotina, e até durante a diversão do bloco de carnaval.

Manter o corpo hidratado é fundamental para a saúde, já que a desidratação compromete o bom funcionamento dos órgãos vitais. Boca e pele secas, dor de cabeça, urina densa e muito amarelada, sonolência, fraqueza, indisposição, constipação e até ansiedade e estresse podem ser sinais de que o organismo está com déficit de água.

“A hidratação adequada é fundamental não só para o sistema endócrino, como também para o cardiovascular. Deve-se beber cerca de 2 litros por dia, entre água, sucos, água de coco e chás. Essa ingestão é imprescindível para manter a qualidade de vida, na estação mais quente do ano”, alerta a médica Ana Cristina Belsito, endocrinologista do Hospital São Vicente de Paulo.

O suor provocado pelo calor excessivo, que desequilibra o organismo, serve para manter a temperatura corporal ideal. “O suor é o resultado de reações metabólicas para reduzir a temperatura interna. O problema é que estamos propensos a eliminar sais minerais e elementos importantes na homeostase do organismo. Nesse quadro, a boa hidratação é muito importante para repor a perda de sais e líquidos de forma saudável”, esclarece.

E cerveja, pode?

A reposição de líquidos é vital para garantir a saúde, sobretudo no verão. “A água leva nutrientes para dentro das células e elimina toxinas do nosso organismo, através do suor e da urina. Outros líquidos ou bebidas que contenham adoçantes, açúcar e bebidas alcoólicas, como a cerveja, podem dar mais trabalho para o organismo e atrapalhar o processo de hidratação e eliminação de toxinas”, afirma nutricionista Julia Quinet, também do Hospital São Vicente de Paulo.

A principal dica para amenizar os efeitos negativos da cerveja é intercalar com a ingestão de água. “Entre um copo e outro da cerveja consuma água. Isso vai fazer com que você beba menos cerveja e ainda estará amenizando os impactos do álcool no seu organismo. Um outro ponto importante é estar atento ao tamanho do gole. Goles pequenos podem fazer com que a quantidade de cerveja consumida seja reduzida, com prejuízo menor ao organismo”, ensina Julia.

Para quem tem dificuldade em beber água, a nutricionista dá algumas dicas para manter a hidratação em dia:

- Deixe sempre por perto garrafinha com água, isso facilita a ingestão;

- Use aplicativos que ajudam no consumo de água a cada hora;

- Se você tem dificuldade de ingerir água especificamente, acrescente rodelas de frutas cítricas para saborizar;

- Inclua chás gelados ao longo do dia;

- Invista em frutas ricas em água como: melancia, melão e abacaxi;

- Estabeleça metas diárias (calcule a ingestão de água que você costuma beber e acrescente 500ml a mais sobre o resultado final);