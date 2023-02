Paolla Oliveira na Grande Rio, Viviane Oliveira no Salgueiro e a estreante Lorena Raissa na Beija-Flor. Rainhas de bateria que brilharam nos desfiles no Sambódromo - Reprodução

Publicado 21/02/2023 12:05

Olá, meninas!

Elas deram um show na avenida e a cada ano ficam mais belas e mais exuberantes. Símbolo de carisma e do glamour de cada escola de samba, as rainhas de bateria são sucesso garantido em todas as agremiações. Esse ano elas arrasaram muito e entregaram tudo na Marquês de Sapucaí. Nossa homenagem dessa terça vai para as lindas e encantadoras mulheres que ficam à frente dos ritmistas e são verdadeiros mulherões do carnaval.

Famosas, cantoras, atrizes, modelos, crias da comunidade, difícil escolher a mais bonita! Todas com uma característica em comum: carregam no peito a tradição e a paixão pela escola. Mulheres incríveis que atraíram todos os olhares e fizeram do carnaval de 2023 um show inesquecível.

No primeiro dia de desfile, Paolla Oliveira atraiu olhares e brilhou à frente da bateria da escola de samba Grande Rio. A atriz se emocionou muito e desfilou ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Paolla exibiu uma fantasia transparente e sensual, toda em prata, representando os metais de Ogum no enredo da agremiação de Caxias sobre o cantor Zeca Pagodinho.

Ainda no domingo, outra beldade também parou a Sapucaí. Viviane Araújo, que há 15 anos desfila pelo Salgueiro, esbanjou beleza e carisma. Uma das rainhas mais queridas do país, a artista teve seu primeiro filho há 5 meses e fez o seu primeiro desfile depois da maternidade. Mãe, sambista e lindíssima. A artista que já é consagrada pelo carnaval veio com uma fantasia de gladiadora e mais uma vez fez um desfile exuberante. Conhecida como a “rainha das rainhas”, Viviane exibiu muito samba no pé, rebolado e fez a alegria dos componentes e foliões.

No último dia de desfiles, uma estreante na Sapucaí roubou a cena. Escolhida em um concurso na comunidade de Nilópolis, Lorena Raissa, de apenas 16 anos, foi a nova rainha da Beija-Flor. Cria da comunidade, veio de uma família de integrantes da escola e tem o samba no sangue. Com muita graciosidade, energia e emoção, Larissa veio com responsabilidade de substituir Raissa de Oliveira, que ocupou o cargo por 20 anos. A jovem fez bonito e já conquistou seu lugar na passarela do samba. Símbolo da tradição da Beija-flor em manter só rainhas da comunidade, a menina se destacou, mostrou muita simpatia e ganhou o coração do público.