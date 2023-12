Maquiagem de Rafa Kalimann é uma boa pedida para o Natal - Reprodução do Instagram

Publicado 17/12/2023 06:00

Rio - Com a proximidade do Natal, já é hora de começar a pensar em uma produção pra lá de especial para celebrar a data. Além do look, também vale dar uma atenção especial para a maquiagem. A especialista em beleza Priscila Penteado aposta em tons terrosos e um delineado nos olhos, além de um batom bem elegante para arrasar durante a festa. Esse tipo make, inclusive, já conquistou famosas como Bianca Andrade, Rafa Kalimann e Bruna Biancardi.

"O Natal pede uma produção mais elaborada, por mais que as pessoas fiquem mais em casa com a família. Então, vale caprichar na roupa e também na maquiagem. É bem fácil fazer uma make bonita para esta data. Minha dica é optar por sombras no tom marrom, delineados, cílios postiços, que ajudam a ressaltar o olhar, e um batom mais nude. É o combo do sucesso", brinca Priscila.

A maquiagem começa com a preparação da pele, aplicação de base, pó, corretivo e contorno. A partir daí, é possível usar a criatividade. "Dá para mudar a maquiagem mudando a cor da sombra ou do batom, por exemplo. Para as mais básicas, sugiro um batom mais neutro com a sombra em tons terrosos. Mas quem quiser ousar, dá para optar por um batom vermelho", comenta a profissional.

Se animou para fazer uma maquiagem bem linda no Natal? Então, confira o passo a passo ensinado por Priscila e arrase!

Confira o passo a passo

Prepare a pele

Comece limpando o rosto com um bom demaquilante ou água micelar. Em seguida, aplique um hidratante facial para garantir que a pele esteja bem hidratada. Use um primer para suavizar a textura da pele e ajudar na fixação da maquiagem.



Base

- Escolha uma base que corresponda ao seu tom de pele.

- Aplique pequenas quantidades na testa, bochechas, nariz e queixo.

- Espalhe uniformemente usando uma esponja, pincel ou as pontas dos dedos.



Corretivo

- Aplique corretivo nas áreas que precisam de mais cobertura, como olheiras e imperfeições.

- Use um tom que seja próximo ao da sua base.

- Dê leves batidinhas para mesclar o corretivo à base, evitando esfregar.



Pó compacto

- Escolha um pó translúcido ou com cor próxima à base.

- Aplique o pó para fixar a base e o corretivo, especialmente em áreas propensas a oleosidade.

- Use um pincel para aplicar de maneira suave, evitando excessos.



Contorno

- O contorno é usado nas laterais do rosto para definir o desenho das maças do rosto. Podemos também usar no nariz e pescoço

-Use o blush em formato de C, fazendo um lift



Olhos

- Sempre use um corretivo próximo ao tom da pele

- Opte por sombras em tons neutros, do claro ao escuro, iniciando pelo canto interno com tons mais claros e finalizando com tons escuros sempre com movimentos para cima em direção a sobrancelha levantando o olhar

- Por fim, um bom lápis de olhos para dar mais profundidade ao olhar e um cílios somente no final dos olhos

Boca

- A escolha da cor do batom é pessoal. Para o Natal, indico o nude. Mas muita gente gosta do vermelho.