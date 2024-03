Jade Picon treina futevôlei na Barra da Tijuca - Dilson Silva / Agnews

Publicado 03/03/2024 06:00

Rio - A prática de atividade física ao ar livre é uma boa pedida para o verão e traz uma série de benefícios para o corpo e a mente. O futevôlei, por exemplo, tem feito sucesso entre famosas, como a influenciadora digital Jade Picon e apresentadora Bárbara Coelho. Mas se engana quem acha que é fácil dominar a bola com os membros inferiores, cabeça, ombros ou peito e fazê-la atravessar a rede.

"O futevôlei é uma ótima opção para quem não gosta das atividades aeróbicas tradicionais, como corrida, pedalada, mas não é fácil como pensam. Cansa bastante. Porém, se for feito na praia, o mergulho no final da aula é a cereja do bolo do bem-estar", comenta o personal trainer Bruno Sapo.

A modalidade traz inúmeros benefícios para a saúde. "Ajuda no ganho de condicionamento físico, resistência, fortalece a musculatura, contribui para a saúde cardiovascular, auxilia no emagrecimento - caso seja aliado a uma alimentação balanceada", afirma o profissional. "Além disso, o exercício ao ar livre é um aliado para a saúde mental, somado ao fato de também ser feito em grupo. Esse pode ser um combo muito interessante para atenuar os sintomas de ansiedade e depressão".

Bruno indica aos interessados que combinem as aulas de futevôlei à musculação. "É importante que os participantes façam um fortalecimento na musculação, com a intenção não somente de performance, como também de prevenção de lesões. O futevôlei pode ser feito por todos. No entanto, há contra-indicações. Quem tem alguma lesão prévia no joelho, por exemplo, pode sentir as mudanças de direção bruscas que a modalidade exige", destaca.

Assim como Jade Picon e Bárbara Coelho, a videomaker Isabel Magalhaes Gomes Collaço, de 30 anos, é uma adepta da modalidade e nota os benefícios da prática da atividade em seu dia a dia. "Treino futevôlei há quatro anos e desde a primeira aula eu me apaixonei pelo esporte. Não somente pela questão dos benefícios físicos, mas o esporte em si é muito desafiador", conta.

Isabel ressalta ainda a necessidade de comprometimento na atividade. "É necessário dedicação, perseverança e aprender a controlar seu emocional. Essa modalidade é de suma importância na minha rotina e me ajuda na saúde mental, socialização, a manter a rotina, controle emocional, me deixa mais criativa e produtiva de maneira geral. Além disso, é um ótimo meio de socializar, conhecer pessoas e lugares novos".