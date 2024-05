Conheça o Método que Transforma Sobrancelhas e Carreiras - Divulgação

Publicado 23/05/2024 11:53

Em meio à competição acirrada no mercado da beleza, uma nova técnica de extensão de sobrancelhas surge como um divisor de águas, prometendo revolucionar tanto a estética quanto a carreira de muitas profissionais da área.

Keila Knust, a responsável por trazer e aperfeiçoar essa prática para o Brasil, já é figura conhecida por sua constante busca por inovação. Empresária e especialista em estética,

ela vem marcando sua presença no campo da beleza com procedimentos de micropigmentação e design de sobrancelhas desde 2018.

Keila Knust, empresária e especialista em estética. Divulgação No entanto, como acontece com muitos profissionais, Keila teve um momento de desânimo e chegou a pensar em desistir da carreira, mas a descoberta de uma técnica ainda não explorada no país reacendeu a sua paixão e curiosidade:" Eu assisti um vídeo desse procedimento e na hora eu entendi que precisava trazer pra cá e adaptá-la à nossa realidade", explica.

Keila não apenas trouxe a técnica para o Brasil, mas também enfrentou desafios significativos na adaptação do procedimento ao clima e à pele brasileira. Após meses de pesquisa e desenvolvimento, utilizando sua sólida formação em cosmetologia, ela conseguiu aprimorar a aplicação, criando um método que preenche falhas e adiciona volume e extensão às sobrancelhas, sem deixar resíduos pegajosos ou brilho de cola. "Foi um período desafiador, mas extremamente gratificante ver o impacto que conseguimos criar", diz Keila.

Educação e Expansão Internacional

Com o sucesso da sua criação, Keila não guardou o segredo para si. Ela criou o curso "Método Brow Extension Pro", que já alcançou mais de 1.200 alunas em mais de 25 países.

No curso ela ensina a prática, compartilha atualizações constantes e oferece suporte contínuo, garantindo que as profissionais se mantenham à frente no mercado: "Nossa missão é capacitar profissionais, fornecendo todas as ferramentas necessárias para que se destaquem e inovem em seus próprios negócios", afirma Knust.

Keila Knust, empresária e especialista em estética. Divulgação O impacto do Método Brow Extension Pro vai além da estética; trata-se de uma transformação na carreira das profissionais de beleza.

Para o futuro, Keila Knust planeja continuar a trabalhar no desenvolvimento de produtos e procedimentos que garantem os melhores resultados e a saúde da pele e dos fios dos clientes: “Quero seguir sendo referência em inovação em estética, sempre buscando novas soluções que desafiem o status quo e elevem o padrão da indústria”, finaliza.



