Liso alfaiataria: como escolher o vestido de noiva ideal?Divulgação / Atelier Silvia Fregonese

Publicado 19/05/2024 06:00

RIo - A atriz Isabelle Santoni revelou, na última segunda-feira (13), detalhes sobre seu casamento com Henrique Blecher , que aconteceu no domingo (12). Nas redes sociais, a artista compartilhou alguns momentos dos preparativos e recebeu diversos elogios ao compartilhar o look selecionado para o dia especial. "Macacão branco clássico com pérolas off white pra dar contraste e scarpin pra não errar", escreveu.

Escolher o vestido de noiva é uma das partes mais emocionantes e desafiadoras na organização de um casamento. Com tantas opções de modelos, tecidos e acabamentos disponíveis, a escolha certa depende muito do cenário e da ocasião da celebração. Seja em um ambiente campestre, à beira-mar ou na cidade, seja para um casamento civil, religioso ou festivo, as opções são vastas.

Para a estilista Silvia Fregonese, com mais de 14 anos de experiência nessa área, é importante considerar não apenas o local do evento, mas também o gosto pessoal da noiva. "Muito mais do que a modelagem perfeita, o vestido precisa carregar a personalidade dela", explica ao O DIA. Levando em conta as preferências individuais, ela menciona que cada tipo de celebração demanda um estilo de tecido e modelagem diferente, adequando-se ao clima, ambiente e tema da festa.

"Casamentos na praia e no campo pedem tecidos mais leves, como renda e tule. Nestes locais, em que a celebração normalmente acontece durante o dia e ao ar livre, o ideal é que as peças possuam mais fluidez, e o vestido preferencialmente não tenha cauda longa, para facilitar a movimentação da noiva", comenta Silvia. Ela sugere também vestidos com saias esvoaçantes, que harmonizam bem com o ambiente externo e criam um efeito ainda mais fluido quando tocados pelo vento.

Por outro lado, em casamentos urbanos realizados em salões ou restaurantes, há espaço para vestidos mais estruturados e adornados. "Como os locais de eventos geralmente são espaçosos, recomendamos que a noiva opte por vestidos de presença, que preencham o espaço. Festas na cidade também combinam – caso seja do gosto da noiva – com véus e caudas longos, bordados e detalhes mais carregados", orienta Fregonese.

Quanto às cerimônias de casamento civil, que tendem a ser mais íntimas, há uma variedade maior de opções além dos vestidos. "Além de vestidos de modelagem mais minimalista, como os de seda, noivas com estilo moderno têm optado por ternos brancos ou macacões para casamentos civis e celebrações mais intimistas durante o dia", observa Silvia. "É claro que cada escolha precisa ser pautada no estilo próprio e gosto pessoal da noiva, pois beleza é muito mais sobre se sentir bem”, ela pontua.

O véu

Ao optar por um vestido mais liso e com linhas retas, abre-se espaço para um véu mais elaborado e impactante, sem sobrecarregar o visual. O acessório, geralmente feito de tule para proporcionar leveza e delicadeza, pode ser decorado de várias maneiras, conforme a personalidade da noiva. Silvia destaca opções como bordados com pérolas, rendas elaboradas e aplicações em 3D, como pétalas e folhas em relevo, que adicionam um toque de volume e detalhes exclusivos à peça.

Para as noivas que desejam manter a linha minimalista até no véu, Silvia sugere a utilização de tule de seda. "Sempre recomendamos que os véus no estilo 'clean' sejam confeccionados em tule de seda, por ser um tecido com caimento leve e elegante. O tule pode ser liso ou com aplicação de glitter, que dá um leve brilho à peça", acrescenta a estilista. Quanto ao comprimento, o padrão usual é um véu que seja 3,5 metros mais longo que a cauda do vestido, proporcionando equilíbrio e imponência ao conjunto.