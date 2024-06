Yasmin Brunet - Reprodução do Instagram

Publicado 02/06/2024 06:00

Rio - O preenchimento labial não é o único caminho para quem deseja ter uma boca volumosa. É possível fazer isso através da maquiagem! A técnica do arco do cupido reto, em que o lápis é usado para contornar o lábio superior de uma maneira que disfarce o formato de coração, oferece um estilo inovador, criativo e bem sensual às mulheres. Famosas como Yasmin Brunet e Madonna já usaram esse tipo de make, que é tendência mundial.

"Com certeza é uma tendência que vai estar presente por um bom tempo, porque muitas mulheres gostaram, e o volume na boca tem sido uma tendência no mercado mundial", frisa a beauty specialist Priscilla Penteado, que repercute o uso da técnica pelas famosas. "Com a visibilidade que elas têm, ajuda a propagar essa moda. Antes, só a Angelina Jolie tinha o bocão naturalmente volumoso. Agora, muitas mulheres podem ter também de uma maneira simples, sem dor", completa a profissional.

Priscilla, então, ensina como adotar a técnica do cupido reto no visual. "Depois que a pele estiver totalmente feita, coloque o corretivo em toda a boca. Contorne o desenho da boca com um lápis labial, e, quando chegar perto do arco do cupido, ligue um 'biquinho' ao outro. Sempre lembrando que a parte de cima da boca - onde são os dois arcos do cupido - você sai um pouquinho para fora, para dar um pouco mais de volume. Depois, preencha com batom mais tons rosé, cor de boca. Para deixar com ainda mais volume, coloque um pouquinho de corretivo na parte central do lábio", lista.

Versátil, a maquiagem pode ser usada em diversas ocasiões e ir do brilhante ao fosco. "Para um toque mais especial, dá para fazer um contorno labial ombré, com um degradê que vai de um tom mais escuro nas bordas até um centro mais claro no centro. A única regra é arredondar o topo dos lábios", completa a beauty specialist.