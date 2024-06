Atriz Monique Curi mostra resultado do seu transplante de sobrancelha - Divulgação

Atriz Monique Curi mostra resultado do seu transplante de sobrancelhaDivulgação

Publicado 21/06/2024 06:00

Rio - O transplante de sobrancelha tem ganhado popularidade entre as famosas que sofrem com falhas na região, sendo uma técnica que retira os folículos capilares da parte de trás da cabeça e os instala sobre os olhos. Nomes como Aline Campos e a atriz Monique Curi já aderiram ao procedimento, que é muito semelhante ao transplante capilar.

fotogaleria

O Dr. Raphael Barbosa Gamallo, especialista em tricologia e transplante capilar, deu detalhes sobre o procedimento. Segundo o médico, o transplante é indicado para pessoas que possuem falhas naturais ou que perderam parte ou todo o supercílio por motivo de trauma.



"O transplante de sobrancelha é um procedimento cirúrgico, ou não cirúrgico como foi o caso da Monique, realizado para preencher ou reconstruir as sobrancelhas, geralmente para corrigir falhas, aumentar a densidade ou alterar a forma. São retirados folículos capilares, que são transplantados da área doadora para as sobrancelhas", disse.

De acordo com o especialista, o resultado leva algumas semanas para se manifestar completamente, à medida que a área se cura e os cabelos ou pigmentos se assentam. "O pós-procedimento varia dependendo da técnica utilizada. Geralmente, envolve cuidados com a área tratada, como mantê-la limpa e aplicar pomadas recomendadas pelo médico".



Gamallo explicou ainda que, embora a questão da dor possa variar de acordo com a tolerância individual e a técnica utilizada, a maioria das pessoas relata desconforto mínimo durante o procedimento. O implante é feito sob anestesia local e sedação oral, sem pontos ou cortes.



Por fim, o médico contou que o procedimento pode não ser reversível. "No caso do transplante de cabelo para sobrancelhas, não é facilmente reversível, pois envolve a transferência de folículos capilares da área doadora para as sobrancelhas, e remover esses folículos pode não ser uma opção viável", concluiu.