Bruna Griphao usa a tendência do ’boyfriend blush’ - Reprodução do Instagram

Bruna Griphao usa a tendência do ’boyfriend blush’ Reprodução do Instagram

Publicado 07/07/2024 06:00

Rio - O inverno chegou e com ele as baixas temperaturas. Mas dá para ficar "coradinha", como se tivesse ido à praia, usando apenas maquiagem. E uma tendência que tem feito sucesso entre celebridades, como Luísa Sonza, Bruna Griphao e Viih Tube, além de bombar nas redes sociais: o "boyfriend blush". A técnica consiste em uma pele mais natural, com o foco nas bochechas, dando um "arzinho" de saúde.

fotogaleria

"O boyfriend blush é uma tendência que qualquer pessoa pode usar. A ideia é criar uma aparência saudável e jovem, como se você tivesse acabado de tomar um solzinho", explica a maquiadora Ariana Andrade. Ela também ressalta que essa técnica é inclusiva e se adapta a todos os tipos de pele, basta escolher o tom certo. "Para peles claras, tons de rosa bebê e pêssego são ideais. Para peles médias, a dica é optar por rosa médio e coral. Para peles escuras, tons de rosa queimado, vinho e terracota realçam a pele de maneira sofisticada", ensina a profissional.

Mas é preciso tomar cuidado para a make não ficar exagerada demais. "A chave é a moderação. Aplique o blush de forma leve e vá construindo a cor aos poucos. Use um pincel macio e faça movimentos circulares nas maçãs do rosto, levando um pouco do produto para o nariz, criando um efeito de corado natural", detalha Ariana.

A maquiadora também lembra que o "boyfriend blush" ganhou popularidade durante a pandemia, quando as pessoas começaram a buscar maneiras de se sentir mais bonitas em casa. "Foi uma forma de trazer um pouco de cor e vida para o rosto, especialmente em tempos de videoconferências e chamadas de vídeo".

Não demorou muito, e a moda ganhou força nas redes sociais e continua até hoje em alta. "A popularidade no TikTok se deve à facilidade de aplicação e ao impacto visual imediato. Além disso, muitas celebridades e influenciadoras adotaram a tendência, mostrando que é possível estar linda e radiante com pouca maquiagem".