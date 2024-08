Marina Ruy Barbosa arrasa com esmalte nude - Reprodução do Instagram

Publicado 11/08/2024 06:00

Rio - Além da roupa e cabelo, as unhas também merecem um cuidado bem especial na hora da produção e podem dizer muito sobre a personalidade da mulher. Nesta estação do ano, inverno, algumas cores estão em alta e já foram aderidas por famosas como Marina Ruy Barbosa, Bruna Marquezine, Anitta e Ludmilla no visual. Entre os destaques estão o vermelho, marrom, azul, cinza e até mesmo a base incolor.

"Nada como unhas bem feitas. E elas podem transmitir mais do que a mulher imagina, como: higiene, informação de moda e até traço de personalidade. As mais clássicas, por exemplo, apostam em tons mais neutros ou clássicos. Já as mais descontraídas e criativas se arriscam e experimentam cores diferentes", comenta Kelly Vial, especialista na área de beleza.

Ao DIA, a profissonal lista as tonalidades que são tendência nesta estação e diz que todo mundo pode aderir às cores. "A moda é democrática. E o legal é que dá para experimentar novas versões de si, de acordo com o 'estado de espírito' do dia ou da semana e até mesmo do estilo da roupa, da ocasião. Tem opções para todos os gostos", diverte-se.

Confira:

Marrom: Elegância e Versatilidade



"O marrom tem se consolidado como uma das cores favoritas das celebridades para o outono e inverno. O marrom traz uma sofisticação discreta e combina com qualquer ocasião, seja no trabalho ou em eventos mais formais. Ele também é uma ótima escolha para quem busca um look mais sóbrio e sofisticado. Essa cor, que varia do tom chocolate ao café, é perfeita para quem quer apostar em um visual clássico, mas com um toque moderno", diz Kelly.



Azul Claro e Turquesa: Frescor e Modernidade



"Para quem prefere uma opção mais leve e divertida, o azul claro e o turquesa são as escolhas certas. Essas cores têm aparecido com frequência nas mãos das celebridades durante a primavera e o verão, trazendo um toque de frescor e modernidade. Esses tons são ideais para quem quer adicionar um toque de cor ao visual sem exagerar. Eles transmitem tranquilidade e são perfeitos para looks mais casuais ou descontraídos", afirma a profissional.



Tons claros e base



"Outra tendência forte entre os famosos é o estilo minimalista de unhas que aparentam não estar feitas, mas que na verdade recebem uma atenção especial com bases e esmaltes em tons bem clarinhos, como o mude. O conceito do ‘menos é mais’ está super em alta. As celebridades estão adotando esse visual natural, que passa uma imagem de cuidado sem esforço. É ideal para quem gosta de um look clean e sofisticado", destaca Vial.



Cor Cereja: Feminilidade e Poder



"O cereja, um tom que transita entre o vermelho vibrante e o rosa escuro, está entre os favoritos das celebridades que querem um visual impactante e feminino. A cor é perfeita para quem deseja ousar, sem perder a elegância. Ela é vibrante e traz um toque de poder, sendo uma excelente escolha para ocasiões especiais ou para quem quer dar um destaque às mãos", explica Kelly.



Cinza: Sofisticação e Modernidade



"O cinza é uma das cores mais versáteis e modernas da paleta de esmaltes. Essa cor é perfeita para quem busca algo neutro, mas com um toque de sofisticação. O cinza é uma cor coringa, que se adapta bem a qualquer estilo e ocasião, desde reuniões de trabalho até eventos mais formais. Esse tom tem sido bastante usado por celebridades que preferem um visual mais discreto, mas sem abrir mão da elegância", ressalta a especialista.