Andrea de Andrade diz que faz exercícios para deixar o bumbum redondinhoDivulgação

Publicado 08/09/2024 05:00

Rio - Gracyanne Barbosa, Sabrina Sato, Aline Campos, Carla Diaz, Rafa Kalimann e várias outras famosas costumam dar um show de boa forma e exibir o bumbum na nuca nas redes sociais ao publicarem cliques de biquíni. A boa notícia é que dá tempo de conquistar uma derrière empinadinha, como as das celebridades, até o verão - que inicia no dia 21 de dezembro - e causar nas praias.

"Toda mulher quer estar em forma para a estação mais quente do ano, porque é mais comum o uso de biquínis, shorts, vestidos mais curtos...Então, elas buscam na academia a tão desejada barriga sarada e o famoso bumbum na nuca. E, para aquelas, que não iniciaram os treinos, ainda dá tempo", avisa o personal trainer Cássio Fidlay.

Entre os exercícios para ficar com o bumbum redondinho estão o agachamento, passadas - quando você faz a flexão de joelho e quadril com uma das pernas a frente, e depois com a outra, - e elevação pélvica - quando se deve elevar os quadris, contraindo os glúteos e o abdômen, até o quadril ficar alinhado com os joelhos. Ainda tem stiff unilateral, em que a pessoa inclina o corpo para frente, levando uma das pernas para trás e se equilibrando na outra.

"Esses exercícios podem ser realizados em qualquer lugar. Em todos eles, quando possível, deve adicionar carga para ter um resultado mais rápido e duradouro. Tenho certeza que essa sequência, fazendo duas vezes na semana, já é o suficiente para ter bons resultado", garante o educador físico.

Para quem deseja a barriga sarada, a dica é investir no abdominal. "Tem muitas variações do abdominal, invista em pelo menos três deles por treino. A quantidade desses exercícios, assim como a carga, varia de pessoa para pessoa. Por isso, é indicado sempre consultar um profissional", diz Cássio. O personal também explica que, além do exercício, é necessário manter uma alimentação balanceada. "Ter o corpo em forma é um conjunto de fatores: disciplina, treinos e um cardápio mais saudável", destaca.

Rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra e musa da Vila Isabel, Andrea de Andrade é adepta aos exercícios que deixam o bumbum redondinho. "Faço todos esses listados. O corpo em forma deixa a autoestima da mulher lá no alto. Com isso, a gente se sente mais segura de colocar um biquíni, por exemplo. O meu projeto 'verão', assim como a da maior parte da mulherada, já começou também", diverte-se. ". Tem um dia da semana que eu só treino bumbum, para dar mais ênfase nessa parte do corpo", frisa.