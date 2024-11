Quitéria Chagas - Divulgação

10/11/2024

Rio - Figura conhecida no Carnaval, Quitéria Chagas está de volta ao posto de Rainha de Bateria do Império Serrano. A atriz de 43 anos não esconde a felicidade de retornar ao cargo, que ocupou entre 2006 e 2020, e fala sobre sua relação duradoura com a agremiação de Madureira.

"A emoção de retornar ao posto de Rainha de Bateria do Império Serrano é enorme. São mais de duas décadas com a escola, que tem uma história muito forte de inovações e de mudanças no cenário do carnaval. Resgatar a ancestralidade, a coroa da imagem da mulher preta no posto de Rainha de Bateria... É um resgate histórico, é muita coisa, não sou só eu retornando. Tem uma representatividade para as mulheres, as meninas da comunidade também", avalia.

No Carnaval do ano que vem, a escola vai homenagear o compositor Beto Sem Braço, com o enredo "O que espanta miséria é festa", na Série Ouro. "Achei a escolha importantíssima. Temos que falar dos nossos, contar as nossas histórias. E o saudoso Beto Sem Braço merece", acredita ela, que dá detalhes da fantasia que usará na Sapucaí em 2025. "Será uma roupa potente. Muito apoteótica, como diz Milton Cunha. Eu não posso falar muito agora, mas irá surpreender as pessoas. Eu nunca usei esse tipo de figurino".

Biografia

Aos 43 anos, Quitéria prepara sua primeira biografia, com previsão de lançamento para o ano que vem, retratando seu pioneirismo no carnaval e as mudanças de comportamento ao longo das últimas décadas. "É importante você ter mulheres do samba também como escritora. Vai ser a primeira vez que uma rainha de bateria conta sua própria história (em um livro). É um mix, porque você acaba falando da cultura, das mudanças de comportamento, dos movimentos sociais do início do ano 2000 - quando entrei- até agora. O que mudou? O que a minha presença no carnaval e as coisas que eu fui trazendo foram transformando o contexto desta mulher do samba, das rainhas? Agora, elas estão mais divulgadas na mídia, na época que eu entrei não tinha isso", lembra.

"No livro também tem as questões emocionais e psicológicas que envolvem as personalidade do carnaval, as rainhas. É um livro que ele vai ser bem abrangente. Ele acaba contando a minha história, mas também conta sobre o contexto social, as transformações do 'maior espetáculo da Terra' e a importância dessa mulher, desta rainha, que infelizmente por uma questão machista e da época não virou quesito, deveria, né?", questiona.

Carreira na TV

Quitéria iniciou a carreira na TV como bailarina do SBT, em 1999. Ela foi assistente de palco de Gugu Liberato, no 'Domingo Legal". Na TV Globo, trabalhou como bailarina do "Domingão do Faustão", "Planeta Xuxa", e como atriz em novelas como "Páginas da Vida", "O Clone" e "JK", além dos humorísticos "Turma do Didi", "A Grande Família", "Zorra Total". A artista conta que tem planos de voltar a atuar. "Já tem algumas produções que me procuraram, então, estou naquela coisa de preparação de testes, enfim. Mas em breve terá alguma coisa, aguardem", avisa.