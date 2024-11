Júlia Gomes - Divulgação/Leandro Franco

Júlia Gomes Divulgação/Leandro Franco

Publicado 17/11/2024 05:00 | Atualizado 17/11/2024 09:06

Rio - Reforço da segunda temporada de "Rensga Hits!", série Original Globoplay, Júlia Gomes relembra os tempos de vilania dando vida à Luane, assessora sem escrúpulos da dupla Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato). A atriz de 22 anos ficou conhecida ao interpretar Marian em "Chiquititas" (2013), no SBT, e agora interpreta uma jovem que sonha em ser cantora e fará de tudo para alcançar seu objetivo. Disponível no streaming, a série estreia nas telas da TV Globo no dia 10 de dezembro, após a novela "Mania de Você".

"Quando eu recebi a notícia que estaria no elenco de 'Rensga Hits!', foi uma emoção e uma alegria instantânea. Pode fazer parte de um projeto desses com um elenco tão maravilhoso foi realmente um presente", comemora. "Fui muito bem recebida, já tinha realizado trabalhos aonde não tive acolhimento. E em 'Rensga' foi diferente, me senti integrada desde o primeiro dia de ensaio. Seria bem desafiador se o elenco não fosse unido, mas eu tive sorte. A série tem um elenco e uma produção dos sonhos", diz.

A personagem chega como uma jovem prestativa, mas após ganhar a confiança de todos, mostra suas garras e deixa a carreira de Gláucia e Raíssa por um fio. "Acho que a Luane é muito fria e calculista, ela não se importa de prejudicar as pessoas para conseguir o que ela realmente quer e é impossível fazer ela desistir. Ela é muito egoísta e egocêntrica. Eu não concordo com os métodos que ela usa para alcançar os objetivos dela, acho ela determinada, mas ela usa as pessoas, cria situações e não se importa com as consequências", explica.

Confirmada na terceira temporada da série, que tem previsão de estreia para o ano que vem, Gomes fala sobre a relação que Luane desenvolveu com Enzzo Gabriel (Maurício Destri). "Torço para que essa parceria dê certo, quero muito ver ela realizando o sonho de ter sucesso. Sei que a Luane tem vontades e sonhos e não vai desistir até conquistar o que ela quer", comenta. Ela adianta que um mistério envolve sua personagem. "Ela guarda segredos que vão ser revelados na próxima temporada", entrega.

Inspiração

Para compor a personagem, a atriz buscou referências no fenômeno sertanejo Ana Castela. "Ela foi uma grande inspiração para compor a personagem no sentido visual e artístico. Eu virei morena para este papel e vou usar mega hair nas cenas de shows, que em sua maioria serão nos sonhos da Luane. Eu já era fã da Ana Castela e foi delicioso poder estudar mais sobre ela para esse trabalho. Assisti muitos aos shows e vídeos para entender sua presença de palco, coreografias, trejeitos, admirar seus figurinos…Seria um sonho para a Luane encontrar a Ana Castela e para mim também, claro", afirma.

Dona de cabelos loiros, ela revela como encarou a mudança na coloração dos fios e o impacto que essa transformação causou em seus fãs. "Foi desafiador, é uma grande transformação para mim. As pessoas me acharam diferente, eu também me achei diferente. No começo não me reconhecia, porque eu me doei para essa personagem. Me transformei para viver a Luane. Hoje, vejo que foi uma das melhores experiências de transformação que já vivi. Precisava dessa mudança! Foi legal e é bom ouvir do público que me acompanha que fiz um bom trabalho."

Carreira musical

Essa não será a primeira vez que Júlia Gomes aparece nas telas da TV Globo. Em 2016, a atriz participou do "The Voice Kids" e chegou até as quartas de final da competição. Agora ela pretende apostar no sertanejo na retomada de sua carreira. "Os fãs podem esperar músicas autorais incríveis. [...] A Luane me deu mais bagagem de palco, me deu de volta a vontade de não desistir de cantar. Ela me inspirou a continuar."

Telonas

Júlia Gomes fará sua estreia nos cinemas com o filme biográfico "Fé para o Impossível", que conta a história de superação da pastora norte-americana Renee Murdoch após ser brutalmente atacada por um morador de rua. "Minha personagem se chama Júlia, tem 17 anos e canta no coral da igreja. Ela passa por um momento muito delicado quando sua mãe fica entre a vida e a morte", detalha.

No longa-metragem, Renee é interpretada por Vanessa Giácomo e seu marido Philip é vivido por Dan Stulbach. Júlia comenta a experiência de contracenar com atores veteranos. "Quando eu comecei a ensaiar com o Dan fiquei surpresa por ter uma troca super recíproca com ele. Eu aprendi muito. Ele é incrível! A Vanessa virou minha amiga, nos divertimos muito nos bastidores, ela é muito generosa e dividiu o camarim dela comigo", diz. A atriz destaca a mensagem que o filme transmite ao público. "Que nunca percam a fé".