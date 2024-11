Escritora Valéria Grassi - Divulgação

Publicado 24/11/2024 05:00

Rio - "Se eu pudesse, daria uma vírgula para as pessoas". O verso da poeta Valéria Grassi resume o sentimento do seu livro de estreia "Intermitências Apenas", que reúne poemas em que o amor pelas palavras é evidenciado pela pausa, pelo silêncio e pela constante vontade de se construir espaços sem pontos, em uma sequência interminável. A obra será lançada dia 27 de novembro, na Janela Livraria, no Shopping da Gávea.

A autora descreve o processo de escrita em meio a um mundo cada vez mais imediatista. "Foi demorado no sentido de atravessar os anos, enquanto o projeto ainda estava em andamento, e as pessoas me perguntavam: 'Ué, ainda está escrevendo?'. Nesse tempo, eu estava profundamente concentrada, respeitando o ritmo do livro. Era quase como seguir o rastro de uma vírgula, investigando onde ela poderia me levar. Esse respeito ao tempo e à investigação foi muito interessante, porque me permitiu descobrir um caminho e chegar a um formato único", explica.

"Acho que todo livro tem seu período de gestação. No entanto, ao contrário de uma gravidez, em que você sabe mais ou menos quando o bebê vai nascer, este livro teve um aspecto angustiante; eu não sabia quanto tempo mais levaria para terminar, nem até quando eu continuaria nesse processo".

Numa analogia a parar um pouco e se permitir dar um tempo, a obra traz a poesia entre vírgulas e em dez linhas, um formato construído a partir de uma investigação artística que levou cinco anos. "Eu diria que o livro quer evidenciar a necessidade de um tempo dedicado. A pausa, nesse sentido, é o espaço criado para que haja alguma observação um pouco mais focada. Talvez a pausa permita alguma outra descoberta que a correria impossibilita. Mas quero a pausa como um gesto consciente", diz.

Valéria Grassi criava suas poesias, ao mesmo tempo em que construía manuscritos com flores que recortava e colava junto às palavras, também recortadas. "Era como se eu estivesse realmente me permitindo encarar a escrita como uma coisa mais artística, mais demorada, mais investigativa. Esse manuscrito grandão foi ficando lindo e depois de um tempo eu comecei a achar que a beleza dele estava atrapalhando porque eu queria toda a atenção voltada para a escrita. Então, aos poucos, ele foi se transformando no livro", detalha.

A escritora aconselha todos aqueles que precisam aprender a encontrar a pausa em sua própria vida. "Eu sei que cada um de nós tem lá os seus motivos para correr, mas também quero acreditar que podemos prestar mais atenção, principalmente em nós mesmos. Nesse sentido, a vírgula é uma opção que vale a pena ser considerada. Aí eu te pergunto, se eu te desse uma vírgula hoje, onde você a colocaria?"

Informações:



Lançamento 'Intermitências Apenas'

Autora: Valéria Grassi

Editora Cambucá

Quarta-feira, à partir das 19h

Local: Janela Livraria - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, 3º piso