Anitta aposta em look preto para dia de praiaReprodução

Publicado 24/11/2024 05:00

Rio - Tradicionalmente associado a elegância e sobriedade, o preto promete ser uma tendência inesperada para o verão de 2025. Celebridades como Marina Ruy Barbosa, Anitta, Bianca Andrade, Zendaya e Hailey Bieber já foram vistas apostando no tom escuro em produções leves e cheias de estilo.



"Apesar da ideia de que cores escuras absorvem mais calor, o preto conquista espaço no verão devido à sua sofisticação e capacidade de se adaptar a diferentes ocasiões. O preto é uma cor atemporal que transmite confiança e elegância. No verão, ele aparece em tecidos leves, cortes mais soltos e combinações que deixam o visual descomplicado, mas sempre estiloso", detalha a consultora de moda Luciana Peixoto.

Tom 'curinga', o pretinho é fácil de combinar e auxilia na criação de um guarda-roupa funcional. "No verão ele ganha ainda mais destaque porque permite criar looks versáteis e impactantes, do casual ao sofisticado", diz a profissional, que ensina: "Materiais como algodão, linho, crepe e até malhas respiráveis são ideais para criar peças que sejam frescas e confortáveis".

Para um visual estiloso, Luciana aconselha: "Invista em acessórios leves, como chapéus de palha, óculos de sol e sandálias neutras".

A boa notícia é que o preto é democrático e funciona para todos os tons de pele e biotipos. "Não existe restrição para usar preto, mas é importante equilibrar as proporções. Quem prefere looks mais casuais pode apostar em combinações com peças claras ou estampadas, enquanto quem busca sofisticação pode investir em acessórios dourados ou prateados para destacar o visual".

Entre as inspirações para arrasar na produção estão: tomara que caia preto com jeans, biquínis e saídas de praia no tom escuro, o vestido 'basiquinho', blusão com saia curta, camisa 'oversized', macacões e mais. A influenciadora Amanda Wikhel é uma das mulheres que amam incluir o tom no visual. "Ele está sempre presente no meu guarda-roupa, porque ele pode ser tão básico como nada básico, né? O preto se encaixa em qualquer ocasião e estação. E eu também sempre busco o conforto além da peça".