Gardênia Cavalcanti

Publicado 12/01/2025 05:00

Rio - "Forte, corajosa, determinada e cheia de fé". É assim que Gardênia Cavalcanti se define. Nascida no sertão de Alagoas e criada em Paulo Afonso, na Bahia, a apresentadora do "Vem com a Gente", da Band, mora no Rio de Janeiro desde 2011. A carreira na comunicação iniciou na rádio e migrou para a televisão pouco tempo depois — ao longo da trajetória profissional, a artista já comandou programas como "Bem Viver", "Espelho Meu", "Band Mulher" e, agora, está prestes a estrear nacionalmente à frente do "Band Verão", aos domingos, a partir do dia 26 de janeiro.

"Estou ansiosa e muito feliz. A gente vai gravar na praia de São Francisco, em Niterói, e teremos atrações como Dudu Nobre, Xamã, Diogo Nogueira, Buchecha, Gustavo Mioto, Mumuzinho, Thiago Martins e Dilsinho. O programa terá música, informações, alegria, com matérias inéditas mostrando o Rio, a culinária carioca", adianta Gardênia. Madrinha de ações sociais do Cristo Redentor, ela ainda levará famosos ao local, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo.

No "Vem com a Gente", a apresentadora leva informação e entretenimento aos telespectadores. Apesar de ser uma atração abrangente, ela destaca a identificação do público feminino. "Atribuo pela forma como me posicionei na vida, de que podemos nos unir de fato. A gente precisa fazer valer essa sororidade. O programa está aberto para que a mulher abra sua cabeça", diz Gardênia, que também é colunista de O DIA.

Reconhecida profissionalmente, a comunicadora tem como grande referência na TV a saudosa Hebe Camargo, que morreu aos 83 anos, em 2012. Ela, inclusive, tem pertences que eram da apresentadora. "Sou fã da Hebe, pela luz que ela tinha, a forma que ela era com o público dela. Tenho santas, tapete, o piano de cauda, uma das Mercedes-Benz, a cadeira dela de camarim", lista.

Antes de brilhar na TV, Gardênia trabalhou durante anos no mercado de cosméticos, foi executiva e gerenciou duas empresas multinacionais, atuando na área de vendas. No âmbito pessoal, entre a infância e adolescência, Gardênia sofreu perdas familiares em pouco tempo e, com isso, precisou ajudar na criação das irmãs.

"Tive uma infância bem difícil, farta financeiramente, porque sou neta de um grande fazendeiro de Alagoas. Mas meu pai 'foi embora' quando eu tinha 12 anos. Minha mãe nunca tinha trabalhado e foi à luta pela gente. Aos 16, perdi minha mãe, que tinha um problema congênito - uma hipertensão pulmonar - e meu irmão, de cardiopatia congênita. Eu tentava viver as coisas no colégio, tentava viver minha adolescência, mas vivia o luto, a falta dos meus familiares e enfrentei problemas financeiros", lembra.

Resiliente, a apresentadora encarou as dificuldades que surgiram no caminho e deu a volta por cima. "Paro para pensar na minha vida e reflito: 'como eu consegui?'. Minha avó mandava mantimentos, eu trabalhava, cuidava das minhas irmãs. Óbvio que tenho meus traumas, fiz terapia... Tenho certeza que durante todo o meu caminho Deus segurou minhas mãos e foi me livrando de várias coisas que vivi", declara.

A vida e a carreira da apresentadora serão retratadas no livro com título provisório de "Gardênia: uma história de coragem e determinação". "A previsão de lançamento do meu livro é o primeiro semestre desse ano. Nele, vou contar um pouco da minha história, experiências profissionais, vou falar não só sobre lutos de entes queridos, mas lutos de projetos profissionais. Vou falar de conquistas, mercado de trabalho, da beleza. Falarei das minhas ideias, pensamentos e quero homenagear as mulheres da minha vida".



Musa da Grande Rio

Gardênia desfilará pelo terceiro ano consecutivo como musa da Grande Rio. Neste ano, a agremiação leva para a Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. "Achei o enredo maravilhoso, eu sou apaixonada pelo Pará. É um estado com muita cultura, diversidade. O enredo traz uma história rica, com muitas cores. Estou muito curiosa para ver minha roupa", adianta.

A comunicadora também não esconde sua paixão pelo Carnaval. "É o maior espetáculo da terra, emprega muita gente, vejo o trabalho maravilhoso que a escola faz o ano todo com a comunidade".

Maior realização

Mamãe de Miguel, de 14 anos, a apresentadora conta que o filho é uma de suas maiores realizações pessoais. "Sou uma mãe coruja demais da conta. Converso muito com ele. Ele é o maior fato realizado da minha vida, escolhi o nome dele ainda muito jovem, quando entrei em uma igreja, vi uma imagem do Arcanjo Miguel e fiquei emocionada. Eu ensino os verdadeiros valores ao meu filho. Ele nasceu privilegiado, mas ensino a ele que o mais importante é tratar todos com igualdade, que os bens materiais são para nos servir, não para acharmos que somos melhores que o outro por termos eles. Meu papel de mãe é direcionar meu filho para o mundo", diz ela, que não descarta adotar.

Beleza e boa forma



Apesar de não entregar sua idade, Gardênia compartilha os segredos de beleza e boa forma. "Não bebo e nunca fumei. Como trabalhei na indústria de cosméticos, aprendi cedo sobre 'skincare' e faço desde então. Uso protetor solar, gosto do verão, mas nunca fiquei muito exposta ao sol. Não sou de malhar muito, mas malho. Minha alimentação é muito boa: não como glúten, gordura, descobri que sou intolerante a ovo, não como muito doce, tomo café sem açúcar... Faço hidratação no cabelo uma vez por mês no salão, faço tratamentos estéticos que estimulam o colágeno", enumera.

Ela também é antenada em moda. "Gosto de passear por todos os estilos, acho que moda é isso. Tenho minhas coisas favoritas, acompanho o que está em alta, mas não uso o que acho que não tem a ver comigo".