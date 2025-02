Bruna Griphao - Reprodução do Instagram

Bruna GriphaoReprodução do Instagram

Publicado 09/02/2025 05:00

Rio - Conhecida por trabalhos em novelas como "Malhação" (2013), "Orgulho e Paixão" (2018) e "Nos Tempos do Imperador" (2021) e pela participação no "Big Brother Brasil 23", Bruna Griphao também chama a atenção do público devido ao corpão sarado. As curvas perfeitas da artista de 25 anos, exibidas por ela em vários cliques publicados nas redes sociais, são fruto de prática de exercícios físicos.

fotogaleria

"Esse estilo de vida faz parte do meu dia a dia há anos. Então, apesar da agenda cheia, eu encontro um tempo para treinar e me exercitar. Tem uma boa parte do meu público que gosta deste conteúdo, que interage bastante, e isso serve como incentivo tanto para mim quanto para quem acompanha e está nessa pegada de saúde e bem-estar", acredita a loira.

Bruna mantém uma lista de prioridades em sua rotina."São: exercício físico, alimentação e sono. Eu acho que você tem que manter os três bem alinhados para conseguir manter o equilíbrio, vida pessoal e trabalho", explica ela, que segue seu dia a dia saudável sem grandes problemas. "Quando comecei, eu acho que era mais um desafio, e hoje em dia é quase que um hábito. Eu não me sinto bem se não tiver minha rotina de alimentação, de treino, de tudo", conta.

Dona de belas curvas, Griphao conta que, assim como muitas mulheres, sofre com a pressão estética, mas tenta não se cobrar tanto. "Tenho total consciência de que sou uma mulher-padrão e, como sou uma pessoa pública, tem um preço normal que se paga por essa exposição. Assim como todas as mulheres, também sofro uma pressão estética muito grande e, principalmente, para manter o corpo que as pessoas esperam que eu tenha. Tive que aprender a não me cobrar tanto e não querer parecer sempre perfeita", destaca.

Além do foco na saúde física, a atriz também considera importante manter uma vida social ativa. "Sou uma pessoa extremamente sociável, então, para mim é importante ter uma vida social e não só trabalho".