Rio - Já é hora de separar a fantasia e o glitter, porque já tem carnaval no Rio! Neste domingo (9), por exemplo, há 10 blocos espalhados pela cidade maravilhosa, incluindo o "SeráQAbre?" com Pabllo Vittar, no Centro. Para aguentar a maratona de folia, e manter a energia lá em cima, é importante se alimentar bem e beber bastante água.

"As altas temperaturas durante o carnaval aumentam a perda de líquidos e eletrólitos pelo suor, tornando a hidratação fundamental para evitar desidratação e mal-estar. Então, beba bastante água durante o dia, mesmo sem sede. E não deixe de levar para rua sua garrafinha de água. Se estiver suando muito, inclua isotônicos ou água de coco para repor eletrólitos", recomenda a nutricionista Renata Branco.

Incluir alimentos saudáveis no cardápio também é indicado. "Faça um café da manhã reforçado, incluindo carboidratos complexos (pão integral, aveia, tapioca), proteínas (ovos, queijo, iogurte) e frutas ricas em água (melancia, abacaxi ou laranja, kiwi). No almoço, priorize carboidratos como arroz, batata ou mandioca; proteínas magras (frango, peixe ou carne magra); e legumes/saladas para fornecer fibras e vitaminas", comenta a profissional, que alerta: "Evite comidas muito gordurosas ou pesadas podem causar mal-estar no calor. Como por exemplo: salgadinhos, batata frita, alimentos ultra-processados".



Durante os bloquinhos, faça lanches práticos para repor as energias. "Sanduíches leves (pão integral com peito de peru ou frango desfiado), frutas frescas (maçã, banana, uva), barrinhas de cereal ou proteína (atenção aos ingredientes) e mix de oleaginosas (castanhas, amêndoas, nozes) são boas pedidas", ensina Renata.

Já o consumo de bebidas alcoólicas deve ser moderado. "Devem ser ingeridas com moderação, sempre intercalado com água, para reduzir os riscos de desidratação e queda de pressão", destaca a nutricionista.

A influenciadora digital Nanda Carol adota essas dicas e várias outras para se jogar nos bloquinhos. "Costumo dormir bastante antes para aguentar tanto tempo em pé e acordada, me hidrato bebendo muito suco e água de coco, passo bastante protetor solar para me proteger do sol e tento equilibrar minha alimentação", afirma.