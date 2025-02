Marcela Nery aposta em make básica e com pedrinhas - Divulgação

Marcela Nery aposta em make básica e com pedrinhasDivulgação

Publicado 23/02/2025 05:00

Rio - Além da fantasia, a escolha da maquiagem é importante para se jogar na folia. Com as altas temperaturas, a produção mais "natural" ganha destaque. Mas não pense que por isso a make ficará sem graça! Abuse da criatividade, use pedrinhas, como pérolas, e - claro - aposte no brilho para curtir os bloquinhos de rua ou até mesmo os desfiles na Marquês de Sapucaí.

fotogaleria

"Dá para fazer uma maquiagem delicada, com um toque sofisticado e que seja a cara do carnaval. O calor neste ano está bem intenso, por isso, a dica é usar uma make mais leve, que seja fácil de ser retocada. Para trazer um ar mais divertido, use pedrinhas e glitter na produção", comenta a maquiadora Ariane Dutra.



Tons fortes na maquiagem não são aconselhados. "Delineados pretos, base muito carregada e sombras muito chamativas não combinam com as altas temperaturas. O risco da pessoa ficar toda borrada é grande. E não é isso que a mulherada quer", avalia a profissional. "Lembrem-se sempre: menos é mais", acrescenta.

A influenciadora digital Marcela Nery vai usar pedrinhas no rosto para brilhar na época mais animada do ano. "Essa maquiagem é fácil de reproduzir em casa. Usei pequenas pérolas e pedrinhas, fixadas com cola de cílios. O batom dá para usar como sombra e blush também. Isso facilita, caso eu queira retocar a maquiagem no bloco. É só um item para levar na bolsinha ou pochete", diverte-se.

Confira o passo a passo dessa maquiagem:



Preparação da Pele



- Limpeza e Hidratação: Lave o rosto com um sabonete facial adequado ao seu tipo de pele e aplique um hidratante leve para garantir um acabamento bonito.



- Primer: Aplique um primer para suavizar a textura da pele e aumentar a fixação da maquiagem.



- Base e Corretivo: Use uma base de cobertura leve ou média, conforme sua preferência, e corrija olheiras e manchinhas com um corretivo. Dê leves batidinhas com a esponja para um acabamento natural.



- Selagem: Se sua pele for oleosa, aplique um pó translúcido nas áreas que tendem a brilhar, como zona T (testa, nariz e queixo).



Olhos e cílios



- Sombras: Opte por tons neutros ou levemente rosados na pálpebra para um ar natural.



- Cílios: Aplique uma camada generosa de rímel. Se preferir um efeito mais dramático, coloque cílios postiços.



Blush e Iluminação



- Blush Multifuncional: Aplique um batom cremoso como blush. Dê leves batidinhas nas maçãs do rosto e espalhe para um efeito natural.



- Iluminador (opcional): Se quiser um glow extra, aplique um iluminador suave acima das maçãs do rosto, na ponta do nariz e no arco do cupido. Como as pérolas já adicionam brilho, tome cuidado para não exagerar.



Aplicação das Pérolas e Pedrinhas



- Escolha os detalhes: Use pequenas pérolas e pedrinhas autocolantes ou cole-as com cola de cílios transparente.

- Simetria: Posicione as pedrinhas de forma equilibrada no rosto, para um acabamento harmonioso. Você pode aplicá-las ao redor dos olhos, nas têmporas ou na testa.



- Extra: Se quiser um toque mais criativo, leve as pedrinhas para o cabelo – fica incrível com um coque ou rabo de cavalo!



Lábios



Batom: Finalize com o mesmo batom usado no blush ou escolha um tom suave que harmonize com o restante da make.



Fixação



Borrife um spray fixador para garantir que a maquiagem dure por horas, mesmo em eventos como Carnaval e festas ao ar livre.