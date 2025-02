Crianças merecem cuidados especiais durante a folia - Divulgação Riotur

Publicado 23/02/2025 00:00

O Carnaval está chegando e as crianças também podem se divertir nos bloquinhos, mas é preciso que mães, pais e responsáveis se atentem a algumas medidas para que a saúde dos pequenos não fique em risco. Hidratação, alimentação saudável, optar por roupas leves, evitar aglomerações e exposição ao sol sem proteção são alguns cuidados indispensáveis para curtir a festa.

“Antes de sair de casa, é importante que os responsáveis coloquem uma pulseirinha no braço da criança com o nome completo e um telefone de contato. Depois, é preciso escolher um lugar para pular o carnaval sem grandes aglomerações. Na bolsa, deve-se levar alimentos leves, como fruta, como melancia, melão, laranja e tangerina, que são opções refrescantes e nutritivas. A hidratação também não pode ser esquecida. Deve-se oferecer água para as crianças com frequência”, explica o pediatra Antonio Carlos Turner, diretor da rede de clínicas Total Kids.

Cuidados com as roupas e maquiagens

A segurança também deve estar presente nas roupas, adereços, maquiagens e todos os acessórios de carnaval. “A fantasia pode ser divertida, mas tem que ser segura. Se a criança for usar maquiagem, procure produtos hipoalergênicos, específicos para crianças e evite pintar o rosto e a área dos olhos para não causar irritações. Não use espumas, pois são altamente inflamáveis e podem causar acidentes. Evite objetos cortantes e pontiagudos na fantasia para evitar ferimentos. Dê preferência para roupas leves e confortáveis, de algodão, que permitem a transpiração da criança. Os calçados devem ser confortáveis e com boa aderência para evitar quedas e escorregões. A proteção solar também não pode ser esquecida, uma boa é o uso de chapéus e guarda-chuvas”, ensina Antonio.

Dica importante: limites

Outra dica importante é manter as crianças afastadas das caixas e carros de som. A audição dos pequenos deve ser protegida. Se necessário, as mães, pais e responsáveis devem considerar a possibilidade de levar um abafador de ruídos para bebês ou crianças pequenas. “Oriento que os responsáveis levem uma canga para que a criança possa se sentar e descansar quando estiver cansada. É fundamental que se respeite o limite da criança e não fique muito tempo no bloco. O cansaço pode estragar a diversão”, conclui o médico.