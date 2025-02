Alguns alimentos que são muito refrescantes para os dias de calor podem sabotar sua dieta - Reprodução

Alguns alimentos que são muito refrescantes para os dias de calor podem sabotar sua dietaReprodução

Publicado 20/02/2025 09:00

Uma onda de calor atinge várias regiões do Brasil. Segundo o levantamento feito pela Climatempo, a previsão é que as altas temperaturas continuem até o dia 24 de fevereiro, atingindo 7°C acima do esperado para esse mês. Os efeitos do fenômeno para o corpo são inúmeros, como mal-estar, desidratação, fadiga, palpitações, aumento da pressão arterial e mudança nos hábitos alimentares. Mas apesar dos dias quentes, não podemos descuidar da saúde. E para esclarecer dúvidas sobre a alimentação nesses dias e como manter a dieta, conversamos com a nutricionista da WeFit, Bruna Makluf.

“Muitas pessoas podem procurar por refeições mais refrescantes, porém, essas substituições nem sempre são benéficas, principalmente para quem busca emagrecer. Existem diversos alimentos que são constantemente consumidos durante a onda de calor, mas que podem ser os verdadeiros vilões do processo de emagrecimento. Entre eles está o açaí, apesar da sua ação refrescante e por sua riqueza em antioxidantes, pode ser uma opção super calórica, já que geralmente vem acompanhado de diversas guloseimas”, explica Bruna.



Outros grandes vilões da dieta nos dias quentes são os sorvetes e picolés. “Estes alimentos acabam se tornando itens frequentes durante o calor, porém, são ricos em açúcar e em gordura saturada, principalmente os que são feitos à base de leite e que possuem sabores mais açucarados, como os de chocolate, caramelo, e doce de leite. Para quem quer buscar por uma opção refrescante e saudável, o mais indicado é escolher os que são produzidos à base de água e frutas, uma outra boa estratégia, é consumir os que são diets, já que não possuem adição de açúcar”, recomenda a nutricionista.

Outros alimentos que podem sabotar a dieta nesse período de altas temperaturas, segundo a especialista:

1 - Bebidas como refrigerantes, sucos com açúcar e as bebidas alcoólicas, como a cerveja. Os refrigerantes também possuem uma alta concentração de açúcar, já as bebidas que possuem álcool podem até proporcionar a sensação de frescor, porém têm uma ação desidratante, o que aumenta a retenção de líquidos. Ou seja, são itens que devem ser evitados por quem está no processo de emagrecimento.



2 - Suco de laranja pode ser incluído na dieta, mas merece uma atenção maior em relação ao excesso de consumo. Uma laranja inteira tem fibras e sacia mais, enquanto o suco contém alto teor de frutose e pouca fibra. O mesmo acontece com a água de coco, muito consumida, principalmente, nas idas à praia, é hidratante e nutritiva, mas contém açúcar natural e pode somar um alto nível de calorias, atrapalhando o processo de perda de peso.



3 – Shakes podem ser uma opção prática e usadas de forma eventual, mas não devem substituir refeições completas regularmente. A substituição frequente e sem orientação pode deixar a sua dieta pobre em fibras e outros nutrientes essenciais, além de não promoverem tanta saciedade quanto alimentos sólidos. O ideal é equilibrar com proteínas, gorduras boas e fibras para evitar picos de fome.



Dicas para o calorão

Uma sugestão de troca eventual é no lanche da tarde, a profissional indica um shake com uma dose de whey protein, adicionando frutas congeladas, bebida vegetal e aveia. É refrescante, equilibrado e vai ajudar na saciedade. Isso porque o correto é realizar outros tipos de alterações nas refeições no almoço e no jantar.

A troca do arroz e o feijão pela salada com proteínas magras como o frango, ovos e atum, ou adicionar wraps integrais com frango e salada no plano alimentar são substituições positivas e inteligentes.