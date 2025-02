Publicado 16/02/2025 00:00

Se tem uma coisa que combina com o Carnaval do Rio é o brilho! Nada de make básica, chegou a hora de ousar e apostar no glitter, pedrarias e cores vibrantes. A temporada de blocos e festas já começou e o pré-carnaval está a todo vapor. Por isso, para destacar as morenas que desejam brilhar nesta festa, o maquiador Luiz Moreno ensina uma maquiagem especial para este tipo de pele.

Make glitter pele morena:

1 - Higienização, hidratação e aplicação de base e corretivo no tom de pele;

2 - Aplicação de uma sombra marrom nas sobrancelhas;

3 - Sombra dourada no canto interior dos olhos;

4 - Sombra verde nos tons claro e escuro fazendo a transição em toda a pálpebra e finalizando com aplicação de glitter também nos tons de verde;

5 - Lápis verde na parte inferior dos olhos;

6 - Blush pêssego e dourado nas maçãs do rosto dando um efeito iluminador;

7 - Glitter neon nas laterais dos olhos;

8 - Máscara de cílios de alto volume;

9 - Use um batom rosa e por cima aplicação de glitter rosa finalizando a make.

E para quem deseja valorizar ainda mais sua beleza, um truque poderoso:

- Pele morena? Se joga no verde! Essa cor destaca o tom quente da pele, realçando um glow poderoso.

- Pele branca? Os tons de rosa e lilás criam um contraste delicado, adicionando um toque de fantasia à produção.

Agora é só escolher a cor, caprichar no glitter e arrasar nos bloquinhos! Quem aí já decidiu a make?

Dicas para uma lancheira saudável, nutritiva e saborosa

Com a volta às aulas, muitos pais e mães também retomam uma rotina de preparação das lancheiras e o desafio diário de oferecer uma alimentação saudável e gostosa aos pequenos. Dê preferência para lanches caseiros, inclua fontes de proteína vegetal e combine fibras e gorduras boas para mais saciedade.

Para ajudar, pegamos uma dica especial, de Pão de Beijo (parecido com o pão de queijo), uma receita das nutricionistas do programa Alimentação Consciente Brasil (ACB).

Pão de beijo

Ingredientes: 150 g de batata inglesa, 100g de polvilho doce, 25g de polvilho azedo, 2,5g de fermento químico, 30 ml de água, 36 ml de óleo, 1g de cúrcuma em pó e 2,5 g de sal.

Modo de preparo: Descascar e cortar a batata em cubos e cozinhar. Quando estiver macia, escorrer a água e amassar. Em um recipiente, misturar o polvilho doce, o polvilho azedo, o sal e a cúrcuma. Esquentar em uma panela a água e o óleo, deixar até ferver. Jogar a mistura de água e óleo nos ingredientes secos e misturar com um garfo até formar uma farofa. Acrescentar o purê de batata e misturar até a massa não grudar nas mãos. Formar bolinhas de aproximadamente 3 cm. Untar uma forma com óleo e colocar no forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos ou até dourar levemente.

Verão na Band

Todos os domingos, às 12h, o Band Verão está na tela da TV Band. O programa está repleto de shows e atrações que são a cara da estação. Espero vocês!

Beleza da Alma

“Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras”. (São Francisco de Assis)