Dicas de maquiagem para o verãoReprodução

Publicado 15/02/2025 09:00

Olá, meninas!

O verão chegou com tudo! Junto com a estação temos uma temporada cheia de novas tendências, cores e estilos. E quando o assunto é maquiagem esta época é ainda mais generosa. As produções refletem o clima tropical, a leveza e a alegria que o verão proporciona. E para buscar dicas e segredos que estão em alta, conversamos com a maquiadora Letícia Gomes. Ela destacou as novidades e visuais estilosos para esta época. Confiram!

Ilumine sua pele

O verão pede uma pele iluminada e natural! Invista em bases leves, de cobertura fluida, ou apenas em um bom BB Cream com proteção solar. O segredo para manter a maquiagem intacta no calor é usar primers e fixadores à prova d’água.

Blush Cremoso é uma ótima opção

O ‘sunburn blush’ continua em alta! Aposte em blushes cremosos ou líquidos em tons coral, pêssego e rosado, aplicando no topo das maçãs do rosto e um pouco no nariz para um efeito bronzeado natural.

Olhos metalizados e com efeito glossy

Sombras metalizadas e com acabamento glossy são tendências fortes para 2025! Aposte em cores vibrantes como azul, verde-limão e dourado para um olhar fresco e iluminado. Use sombras cremosas ou gloss transparente nas pálpebras para um toque moderno.

Opte por delineados coloridos e divertidos

Troque o clássico delineado preto por cores vibrantes como laranja, pink e turquesa. O traço gráfico ou esfumado colorido é uma tendência que deixa a maquiagem mais divertida e com um toque futurista.

Escolha batons com efeito mais natural

No calor, os batons pesados dão lugar aos lip stains e balms coloridos, que deixam os lábios com um aspecto natural e hidratado. Tons cereja, coral e rosados são ótimas escolhas para um look fresh.

Aposte em produtos multifuncionais

No verão, menos é mais! Aposte em produtos versáteis como blushes que também podem ser usados nos lábios e nos olhos, sombras cremosas que funcionam como iluminador e bases leves que já têm fator de proteção solar.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti

