A Lipo LAD se tornou uma verdadeira febre entre os famosos - Reprodução

A Lipo LAD se tornou uma verdadeira febre entre os famososReprodução

Publicado 12/02/2025 09:00

Olá, meninas!

Sabe aquela barriga tanquinho, cheia de definição, digna de uma pessoa que passa horas e horas na academia? Esse é o shape que estão buscando nos últimos anos. E para que os tão desejados “gominhos” apareçam de uma maneira mais rápida, muitos estão procurando a Lipo LAD (Lipo de Alta Definição), também conhecida como Lipo HD.

O procedimento se tornou uma verdadeira febre entre os famosos. Virgínia, Gkay e Kefera foram algumas das artistas que já se renderam à técnica. Mas nem tudo são flores quando se trata de uma intervenção cirúrgica.

Para saber quais os riscos da cirurgia e todas as informações sobre o assunto, conversamos com o cirurgião plástico Jose Mauro Monteiro. Ele explicou que existem algumas complicações relacionadas à técnica e que nem todos os corpos estão aptos para realizar o procedimento.

“Podem ocorrer retrações irregulares, fibroses ou cordões fibrosos, irregularidades e assimetrias do contorno corporal, o que gera uma aparência não natural, ganhando um rótulo de paciente operada”, destaca o cirurgião.

Confira as principais dicas do cirurgião antes de buscar essa cirurgia:

- Quais os cuidados antes de fazer uma lipo LAD? Os cuidados são os mesmos de qualquer outra cirurgia, precisamos fazer os exames pré-operatório e checar a saúde do paciente para avaliar os riscos. Também é importante buscar um bom profissional.

- Quais os riscos à saúde? É preciso realizar um bom pré-operatório. Mas em geral, realizar a Lipo LAD não traz riscos à saúde. O que pode acontecer é não ter um resultado bom esteticamente.

- Como é possível fazer a Lipo LAD ficar mais natural? Para ter um resultado mais natural o ideal é que você preencha os pré-requisitos para fazer uma Lipo LAD: já ser magro e ter no abdômen já um sombreamento da musculatura do abdômen. Nesse caso terá um excelente resultado.

- Para quem já desenvolveu alguns desses problemas citados? Como resolver? As fibrosas podem acontecer sempre que fazemos uma lipo. O fisioterapeuta e o esteticista são os profissionais responsáveis por retirar as fibrosas. Sobre a assimetria, temos que fazer uma nova lipoaspiração retirando mais gordura da região que possui muita e tirar menos de onde tem menos. O objetivo é sempre deixar tudo simétrico e nivelado.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti